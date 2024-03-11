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Бойцы

В Госдуме ответили, будет ли мобилизация после выборов

11 марта 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney
Бойцы

Депутат Госдумы прокомментировал «приказ Шойгу» о мобилизации после выборов

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на распространение в Сети «приказа Шойгу о дополнительной мобилизации». Депутат назвал документ фейковым, сообщает RTVI.
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Госдума

В Госдуме отреагировали на распространение в Сети «приказа Шойгу о дополнительной мобилизации» после президентских выборов. О том, что этот документ фейковый, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Депутат добавил, что мобилизационных мероприятий на территории РФ в планах нет

«Это полнейший бред. Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — заявил редакции Картаполов.

Так называемый приказ министра обороны начали распространять в соцсетях в начале марта. В фейковом документе утверждается, что с 25 марта 2024 года в России якобы объявят дополнительный призыв в рамках частичной мобилизации. Также указано, что военкоматы должны организовать призыв 300 тыс. граждан.

Россиянам ещё раз напомнили, что такие посты распространяются в группах в соцсетях от аккаунтов с признаками ботов.

Напомним, ранее белгородцев пытались напугать фейком о потерявших память военных. В Сети распространяли информацию о неких военнослужащих, потерявших память и попавших в госпиталь имени Бурденко.

Белгородцев пытаются напугать фейком о потерявших память военных
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#Общество#Госдума#Россия#Призыв#Наталья Корявых#Фейк#Мобилизация#Военкоматы#Андрей Картаполов
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