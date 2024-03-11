В Госдуме ответили, будет ли мобилизация после выборов

В Госдуме отреагировали на распространение в Сети «приказа Шойгу о дополнительной мобилизации» после президентских выборов. О том, что этот документ фейковый, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Депутат добавил, что мобилизационных мероприятий на территории РФ в планах нет