В Госдуме ответили, будет ли мобилизация после выборов

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В Госдуме отреагировали на распространение в Сети «приказа Шойгу о дополнительной мобилизации» после президентских выборов. О том, что этот документ фейковый, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Депутат добавил, что мобилизационных мероприятий на территории РФ в планах нет
«Это полнейший бред. Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — заявил редакции Картаполов.
Так называемый приказ министра обороны начали распространять в соцсетях в начале марта. В фейковом документе утверждается, что с 25 марта 2024 года в России якобы объявят дополнительный призыв в рамках частичной мобилизации. Также указано, что военкоматы должны организовать призыв 300 тыс. граждан.
Россиянам ещё раз напомнили, что такие посты распространяются в группах в соцсетях от аккаунтов с признаками ботов.
Напомним, ранее белгородцев пытались напугать фейком о потерявших память военных. В Сети распространяли информацию о неких военнослужащих, потерявших память и попавших в госпиталь имени Бурденко.