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Выборы

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Октябрь
Кто оценит кандидатов на пост мэра Белгорода: личности половины комиссии уже известны
22 октября, 13:47
«За» — 42,6%, 25% — воздержались: поддерживают ли белгородцы Демидова как мэра?
11 октября, 10:12
Сентябрь
Сняли, но не показали: на сколько камер записывали довыборы в горсовет Белгорода?
10 сентября, 07:56
Бомба, выборы и скандал с плакатом: что произошло в Курской области?
9 сентября, 15:05
В горсовете Белгорода теперь будет двое Перелыгиных?
9 сентября, 09:47
Курский избирком огласил предварительные результаты выборов губернатора
После обработки большинства бюллетеней стало известно, что с большим отрывом лидирует врио губернатора Алексей Смирнов, сообщает издание «Курские известия».
9 сентября, 08:11
Названы предварительные результаты довыборов в горсовет Белгорода
9 сентября, 07:42
Через пару дней белгородцы выберут нового депутата. Будет ли это безопасно?
6 сентября, 14:25
Кто претендует на место экс-депутата Эдуарда Андросова в горсовете Белгорода?
6 сентября, 09:31
На белгородских избирательных участках ограничат фото- и видеосъёмку
2 сентября, 13:06
Август
Избирательные участки в Белгороде проверили на антитеррористическую устойчивость
29 августа, 12:08
Нет нужды? Белгородский избирком не ответил, будет ли досрочное голосование
19 августа, 12:58
Досрочное голосование проведут в Белгородской области из-за неспокойной обстановки
14 августа, 11:58
Июль
Пенсионер, медбрат, директор: кто заменит осуждённого Андросова в горсовете Белгорода
16 июля, 08:10
Июнь
Атаки ВСУ, претенденты на мандат и огнетушитель для бабушки: итоги дня
ВСУ снова атаковали дронами белгородское приграничья — есть раненые. Жителям там начали выдавать огнетушители. В Белгороде появились первые претенденты на депутатское место в горсовете.
30 июня, 15:38
Выборы депутата в горсовет Белгорода не стали отменять, несмотря на обстановку
Белгородцы всё-таки смогут выбрать нового депутата в городской совет. Голосование пройдёт 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила избирательная комиссия Белгородской области.
26 июня, 06:04
«Потеряли счёт трагедиям»: ЦИК согласился отложить выборы в Белгородской области
14 июня, 11:38
В Белгороде выберут нового депутата на место Андросова, по делу которого идёт суд
5 июня, 16:01
Май
В Белгороде подготовили законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах
17 мая, 16:43
Апрель
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
9 апреля, 06:53

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