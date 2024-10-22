Атаки ВСУ, претенденты на мандат и огнетушитель для бабушки: итоги дня

ВСУ снова атаковали дронами белгородское приграничья — есть раненые. Жителям там начали выдавать огнетушители. В Белгороде появились первые претенденты на депутатское место в горсовете.