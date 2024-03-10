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Updated Сегодня, 06:12

выборы президента начались в Белгородской области

В Белгородской области стартовало досрочное голосование на выборах президента

10 марта 2024, 06:10
Фото: Изображение Midjourney
выборы президента начались в Белгородской области
С 10 до 14 марта смогут проголосовать жители девяти приграничных муниципалитетов.
Сюжет
Выборы

В воскресенье, 10 марта, в девяти приграничных районах Белгородской области стартовало досрочное голосование на выборах президента России. Речь идёт о Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском, Ровеньском районах, а также Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

Продлится такое голосование до 14 марта. Его ввели, чтобы обеспечить максимальную безопасность для жителей белгородского приграничья. Основное голосование пройдёт с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Пока при атаке ВСУ ранило мужчину, в приграничье назначили досрочные выборы
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#Белгородская область#Владимир Путин#Выборы#Евгений Грицков#Районы#Безопасность#Россия#Президент#Белгород#Леонид Слуцкий#Досрочное голосование#Николай Харитонов#Владислав Даванков
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