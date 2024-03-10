В Белгородской области стартовало досрочное голосование на выборах президента

Продлится такое голосование до 14 марта. Его ввели, чтобы обеспечить максимальную безопасность для жителей белгородского приграничья. Основное голосование пройдёт с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.