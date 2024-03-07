Белгородцы из девяти районов проголосуют раньше остальных на выборах президента

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Жители девяти приграничных районов Белгородской области смогут досрочно проголосовать на выборах президента. Голосование перенесли на 10–14 марта из-за угрозы жизни и здоровью избирателей в связи с возможной атакой ВСУ.
Досрочное голосование пройдёт в Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Однако правило касается не всех населённых пунктов в указанных районах.
Ранее о досрочном голосовании сообщила глава Белгородского района Анна Куташова. По её словам, режим досрочного голосования введён на территориях Яснозоренского, Малиновского, Щетиновского, Краснооктябрьского, Бессоновского, Веселолопанского, Комсомольского, Пушкарского, Крутологского, Майского, Никольского, Головинского, Дубовского, Тавровского сельских поселений, Октябрьского и Разуменского городских поселений.
Глава Вейделевского района Анжелика Самойлова уточнила, что досрочное голосование пройдёт на территории Белоколодезского, Викторопольского, Зенинского, Клименковского, Солонцинского сельских поселений.
В Валуйском округе, по информации Алексея Дыбова, досрочные выборы организуют на всей территории.
Остальные главы приграничных муниципалитетов на момент написания заметки не анонсировали досрочные выборы.
С 15 по 17 марта избирательные участки будут работать в обычном режиме.
Напомним, что по всей России президентские выборы состоятся с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.