Белгородцы из девяти районов проголосуют раньше остальных на выборах президента

В приграничных районах Белгородской области проведут досрочные выборы

О том, что в девяти приграничных районах Белгородской области ввели досрочное голосование, сообщили журналисты РИА «Новости» со ссылкой на постановление регионального избиркома. Однако пока информацию о досрочных выборах опубликовали только главы трёх муниципалитетов.