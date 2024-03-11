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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:09

Выборы

В первый день досрочного голосования президента выбрали около 10 тысяч белгородцев

11 марта 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney
Выборы

Итоги первого дня досрочного голосования подвели в Белгородской области

Досрочное голосование в девяти муниципалитетах региона стартовало 10 марта. В этот день свой выбор сделали около 10 тыс. белгородцев. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Выборы

Вчера, 10 марта, в девяти приграничных районах Белгородской области прошёл первый день досрочного голосования. В выборах президента РФ приняли участие около 10 тыс. человек.

Отметим, что в этом году голосование организовано не только на избирательных участках, но и в онлайн-формате. Чтобы проголосовать из дома, необходимо подать заявку на «Госуслугах» до конца дня понедельника, 11 марта — до полуночи.

Напомним, что досрочное голосование на выборах президента пройдёт с 10 по 14 марта в девяти муниципальных образованиях региона: в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском, Ровеньском районах, а также Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Однако не везде досрочное голосование будет действовать во всех населённых пунктах.

Основное голосование по всей России пройдёт с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Проголосовать на выборах также смогут жители освобождённой части Харьковской области. В этом им поможет белгородский избирком.

В Белгородской области стартовало досрочное голосование на выборах президента
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#Общество#Белгородская область#Выборы#Голосование#Новости Белгорода#Избиратели#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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