В первый день досрочного голосования президента выбрали около 10 тысяч белгородцев

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Вчера, 10 марта, в девяти приграничных районах Белгородской области прошёл первый день досрочного голосования. В выборах президента РФ приняли участие около 10 тыс. человек.
Отметим, что в этом году голосование организовано не только на избирательных участках, но и в онлайн-формате. Чтобы проголосовать из дома, необходимо подать заявку на «Госуслугах» до конца дня понедельника, 11 марта — до полуночи.
Напомним, что досрочное голосование на выборах президента пройдёт с 10 по 14 марта в девяти муниципальных образованиях региона: в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском, Ровеньском районах, а также Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Однако не везде досрочное голосование будет действовать во всех населённых пунктах.
Основное голосование по всей России пройдёт с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Проголосовать на выборах также смогут жители освобождённой части Харьковской области. В этом им поможет белгородский избирком.