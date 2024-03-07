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Сирена

«Дети заживо сварились бы»: жители Старого Оскола недовольны выбором укрытия в школе

7 марта 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

У белгородцев появились вопросы к выбору помещения для укрытия

Старооскольцы в Сети обратились к властям и рассказали о выборе места для укрытия в школе. По мнению жителей, оно не подходит для того, чтобы прятаться во время ракетной опасности. Причиной стали трубы в подвальном помещении.

Жители Старого Оскола обратились к властям и рассказали о выборе укрытия в школе. По мнению горожан, оно не подходит для того, чтобы прятаться во время ракетной опасности. Причиной стали трубы в подвальном помещении.

Как рассказала оскольчанка, детей в школе завели в подвальное помещение, где проходят трубы с горячей водой. В самом подвале было душно, воды не оказалось. Детям пришлось стоять в духоте час. Женщина отметила, что безопаснее укрывать детей было бы в коридорах.

«Это хорошо, что так мало времени они там были и ничего не произошло. А если бы прорвало эти самые трубы? Дети заживо сварились бы .Как такое возможно? Сколько везде твердится, что всё подготовлено, а по факту абсолютно ничего. По моему мнению, безопаснее укрывать детей в коридорах, а не в подвале с коммуникациями», — написала горожанка.

На обращение оскольчанки отреагировал глава округа Андрей Чесноков. Он попросил сообщить, в какой именно школе это произошло.

Ранее белгородцы попросили установить укрытия на Новом мосту. В случае ракетной опасности спрятаться на мосту сейчас негде. В мэрии пообещали включить эту территорию в план по установке дополнительных укрытий.

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#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Школа#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых#Укрытия#Ракетная опасность
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