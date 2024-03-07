«Дети заживо сварились бы»: жители Старого Оскола недовольны выбором укрытия в школе

«Это хорошо, что так мало времени они там были и ничего не произошло. А если бы прорвало эти самые трубы? Дети заживо сварились бы .Как такое возможно? Сколько везде твердится, что всё подготовлено, а по факту абсолютно ничего. По моему мнению, безопаснее укрывать детей в коридорах, а не в подвале с коммуникациями», — написала горожанка.