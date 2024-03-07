«Дети заживо сварились бы»: жители Старого Оскола недовольны выбором укрытия в школе

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Жители Старого Оскола обратились к властям и рассказали о выборе укрытия в школе. По мнению горожан, оно не подходит для того, чтобы прятаться во время ракетной опасности. Причиной стали трубы в подвальном помещении.
Как рассказала оскольчанка, детей в школе завели в подвальное помещение, где проходят трубы с горячей водой. В самом подвале было душно, воды не оказалось. Детям пришлось стоять в духоте час. Женщина отметила, что безопаснее укрывать детей было бы в коридорах.
«Это хорошо, что так мало времени они там были и ничего не произошло. А если бы прорвало эти самые трубы? Дети заживо сварились бы .Как такое возможно? Сколько везде твердится, что всё подготовлено, а по факту абсолютно ничего. По моему мнению, безопаснее укрывать детей в коридорах, а не в подвале с коммуникациями», — написала горожанка.
На обращение оскольчанки отреагировал глава округа Андрей Чесноков. Он попросил сообщить, в какой именно школе это произошло.
Ранее белгородцы попросили установить укрытия на Новом мосту. В случае ракетной опасности спрятаться на мосту сейчас негде. В мэрии пообещали включить эту территорию в план по установке дополнительных укрытий.