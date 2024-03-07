На подконтрольной РФ части Харьковской области жители смогут проголосовать на выборах

Ганчев встретился с главой белгородской избирательной комиссии Игорем Лазаревым и обсудил вопрос организации голосования для харьковчан, уже ставших гражданами РФ. По словам главы военно-гражданской администрации, важно, чтобы те, кто живёт на освобождённых территориях, также смогли реализовать право отдать голос за кандидата, сообщает агентство.