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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Выборы

На подконтрольной РФ части Харьковской области жители смогут проголосовать на выборах

7 марта 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney
Выборы

Белгородский избирком поможет харьковчанам проголосовать на выборах президента

Помощь в реализации этой инициативы оказывает белгородский избирком. Теперь жители освобождённой части Харьковской области смогут отдать свой голос на выборах президента, пишет ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Виталия Ганчева.
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Выборы

Жители освобождённой части Харьковской области смогут отдать свой голос на выборах президента России. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

Ганчев встретился с главой белгородской избирательной комиссии Игорем Лазаревым и обсудил вопрос организации голосования для харьковчан, уже ставших гражданами РФ. По словам главы военно-гражданской администрации, важно, чтобы те, кто живёт на освобождённых территориях, также смогли реализовать право отдать голос за кандидата, сообщает агентство.

Виталий Ганчев добавил, что он благодарен избиркому Белгородской области за поддержку инициативы и обеспечение всем необходимым для её осуществления.

Напомним, в Белгородском районе введут досрочное голосование из-за возможных атак ВСУ. Оно пройдёт с 10 по 14 марта на территориях нескольких поселений. Голосовать белгородцы будут не на избирательных участках, а «вне помещения».

В Белгородском районе введут досрочное голосование из-за возможных атак ВСУ
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#Общество#Белгородская область#Выборы#Голосование#Новости Белгорода#Избирком#Харьковская область#Белгород#Наталья Корявых
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