На подконтрольной РФ части Харьковской области жители смогут проголосовать на выборах

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Жители освобождённой части Харьковской области смогут отдать свой голос на выборах президента России. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
Ганчев встретился с главой белгородской избирательной комиссии Игорем Лазаревым и обсудил вопрос организации голосования для харьковчан, уже ставших гражданами РФ. По словам главы военно-гражданской администрации, важно, чтобы те, кто живёт на освобождённых территориях, также смогли реализовать право отдать голос за кандидата, сообщает агентство.
Виталий Ганчев добавил, что он благодарен избиркому Белгородской области за поддержку инициативы и обеспечение всем необходимым для её осуществления.
Напомним, в Белгородском районе введут досрочное голосование из-за возможных атак ВСУ. Оно пройдёт с 10 по 14 марта на территориях нескольких поселений. Голосовать белгородцы будут не на избирательных участках, а «вне помещения».