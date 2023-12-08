Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Владимир Путин

Путин объявил об участии в президентских выборах

8 декабря 2023, 11:25
Фото: 1MI
Владимир Путин
Голосование состоится в марте 2024 года. О том, что он собирается выдвинуть свою кандидатуру, Владимир Путин заявил 8 декабря на церемонии награждения ко Дню Героев Отечества, пишут «Новые известия».
Сюжет
Выборы

Владимир Путин будет участвовать в следующих президентских выборах. Об этом стало известно 8 декабря на церемонии награждения ко Дню Героев Отечества.

Полномочия Путина как президента РФ истекают 7 мая 2024 года.

Президентские выборы пройдут в марте 2024 года. Голосование будет трёхдневным. Запланировано оно на 15, 16 и 17 марта.

При этом жителям Белгородской области не обязательно будет приходить на избирательные участки. Голосование для жителей приграничья согласились провести на придомовых территориях.

Белгородцам разрешат выбрать президента на дому
Узнать подробнее
Читайте также:
Стала известна дата выборов президента России«Не вижу проблем с форматом»: Гладков — о выборах президента в Белгородской области
#Владимир Путин#Выборы#Политика#Голосование#Президент#Инна Рогова#Белгород
Подпишитесь
На 34 детей один планшет: как в Белгородской области изучают IT
Сегодня, 06:31
«Кто подобрал цвета вражеские?» Подсветка на белгородской ёлке вызвала споры
Сегодня, 09:11
«Принял огонь на себя»: в центре Белгорода открыли бюст погибшего в ходе СВО военного
Сегодня, 12:50
Названа дата открытия катка на Соборной площади в Белгороде
Сегодня, 11:55
В Белгородской области снимут второй сезон сериала «Слово пацана»?
Сегодня, 10:11
В выходные белгородцы посетят чемпионат по муай-тай и погрузятся в мир волшебства
Сегодня, 06:03