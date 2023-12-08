Путин объявил об участии в президентских выборах

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Владимир Путин будет участвовать в следующих президентских выборах. Об этом стало известно 8 декабря на церемонии награждения ко Дню Героев Отечества.
Полномочия Путина как президента РФ истекают 7 мая 2024 года.
Президентские выборы пройдут в марте 2024 года. Голосование будет трёхдневным. Запланировано оно на 15, 16 и 17 марта.
При этом жителям Белгородской области не обязательно будет приходить на избирательные участки. Голосование для жителей приграничья согласились провести на придомовых территориях.