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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Голосование

Белгородцам дадут возможность проголосовать на выборах президента из дома

20 декабря 2023, 14:20
Фото: Midjourney
Голосование

Дистанционное электронное голосование вновь внедрят в Белгородской области

Президентские выборы состоятся уже в марте 2024 года. Из-за нестабильной оперативной обстановки в Белгородской области жителям дали возможность проголосовать в онлайн-формате. Подробности сообщили в группе регионального избиркома.
Сюжет
Выборы

В Белгородской области на президентских выборах запустят следующий формат голосования: отдать свой голос за понравившегося кандидата можно будет дистанционно через электронную заявку. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия России.

Белгородцы смогут проголосовать онлайн со своего личного мобильного устройства или компьютера. Необходимо лишь иметь подключение к интернету. Соответствующую заявку можно будет подать через портал «Госуслуги» с 29 января по 11 марта 2024 года. В дни выборов появится возможность отдать свой голос за какого-либо кандидата.

При этом горожанам также разрешат выбрать президента на дому.

Напомним, что выборы президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. Полномочия Владимира Путина как главы государства истекают в мае 2024 года, он принял решение участвовать в предстоящих выборах.

Путин объявил об участии в президентских выборах
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#Общество#Белгородская область#Выборы#Белгород#Александра Склярова#Дистанционное электронное голосование#ДЭГ
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