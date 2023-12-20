Белгородцам дадут возможность проголосовать на выборах президента из дома

Белгородцы смогут проголосовать онлайн со своего личного мобильного устройства или компьютера. Необходимо лишь иметь подключение к интернету. Соответствующую заявку можно будет подать через портал «Госуслуги» с 29 января по 11 марта 2024 года. В дни выборов появится возможность отдать свой голос за какого-либо кандидата.