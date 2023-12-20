Белгородцам дадут возможность проголосовать на выборах президента из дома

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В Белгородской области на президентских выборах запустят следующий формат голосования: отдать свой голос за понравившегося кандидата можно будет дистанционно через электронную заявку. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия России.
Белгородцы смогут проголосовать онлайн со своего личного мобильного устройства или компьютера. Необходимо лишь иметь подключение к интернету. Соответствующую заявку можно будет подать через портал «Госуслуги» с 29 января по 11 марта 2024 года. В дни выборов появится возможность отдать свой голос за какого-либо кандидата.
При этом горожанам также разрешат выбрать президента на дому.
Напомним, что выборы президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. Полномочия Владимира Путина как главы государства истекают в мае 2024 года, он принял решение участвовать в предстоящих выборах.