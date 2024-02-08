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Избирательные участки

«Надеждины не сбылись»: ЦИК отказала в регистрации на выборы четырём кандидатам

8 февраля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Избирательные участки

ЦИК отказала в регистрации на выборы президента четырём кандидатам

В регистрации было отказано Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, а также блогерам Раде Русских и Анатолию Баташеву, сообщает «Коммерсант». Таким образом, в бюллетене останутся четыре имени.
Сюжет
Выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации на выборы представителю партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину. Комиссия признала 9147 подписей в поддержку Надеждина недействительными, достоверными оказались 95 587 подписей.

Помимо этого, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Сергею Малинковичу из партии «Коммунистов России». 8979 подписей признали недействительными, действительными оказались 96 019 подписей.

Также отказ получили бьюти-блогер Рада Русских и блогер-эколог Анатолий Баташев. У них оказалось недостаточное число подписей избирателей.

Таким образом, в избирательных бюллетенях будет представлено четыре кандидата на пост президента:

  • глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец),
  • вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (выдвиженец от партии «Новые люди»),
  • руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (кандидат от ЛДПР),
  • глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (кандидат от партии КПРФ).

Ранее Бел.Ру уже рассказывало о вышеперечисленных кандидатах в президенты.

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#Белгородская область#Выборы#Политика#Кандидаты#Россия#Цик#Белгород#Алина Харина
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