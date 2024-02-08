«Надеждины не сбылись»: ЦИК отказала в регистрации на выборы четырём кандидатам

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации на выборы представителю партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину. Комиссия признала 9147 подписей в поддержку Надеждина недействительными, достоверными оказались 95 587 подписей.
Помимо этого, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Сергею Малинковичу из партии «Коммунистов России». 8979 подписей признали недействительными, действительными оказались 96 019 подписей.
Также отказ получили бьюти-блогер Рада Русских и блогер-эколог Анатолий Баташев. У них оказалось недостаточное число подписей избирателей.
Таким образом, в избирательных бюллетенях будет представлено четыре кандидата на пост президента:
Ранее Бел.Ру уже рассказывало о вышеперечисленных кандидатах в президенты.