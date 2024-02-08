«Надеждины не сбылись»: ЦИК отказала в регистрации на выборы четырём кандидатам

ЦИК отказала в регистрации на выборы президента четырём кандидатам

В регистрации было отказано Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, а также блогерам Раде Русских и Анатолию Баташеву, сообщает «Коммерсант». Таким образом, в бюллетене останутся четыре имени.