Любители пошаманить и оппозиционеры: кто хочет стать президентом России?

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Первым делом стоит отметить кандидатов, допущенных до выборов Центральной избирательной комиссией. Таких на данный момент немного — четыре человека. При этом в 2018 году зарегистрированных кандидатов было в два раза больше — восемь человек. Впрочем, время «догнать» ещё есть.
Выдвиженец от партии «Новые люди». Последняя считается либеральной, но наблюдатели отмечают её центристский характер. Даванков — депутат Госдумы и бывший лектор ВШЭ, открывший, по его же словам, «три международные компании в сферах IT, финансов и производства». Руководствовался предприниматель при этом «принципами свободы, а не тотального контроля».
На официальном сайте кандидата в президенты РФ кнопка «Программа» ведёт в Telegram-канал с новостями. Объясняется это следующим:
«Все, кто был на наших встречах, знают, что мы собирались презентовать предвыборную программу 1 февраля. Но дополнений и предложений в регионах собрали столько, что я решил отложить презентацию»,
— Telegram-канал «Даванков».
Стоит отметить, что Даванкова в СМИ часто критикуют, называя кандидатом-«спойлером». Лидером «Новых людей» является Алексей Нечаев. По 2020 год он являлся членом Центрального штаба общественного движения «Общероссийский народный фронт», возглавляет который Владимир Путин.
Даванков поставил подпись в поддержку Бориса Надеждина, речь о котором пойдёт ниже.
Наверное, этот кандидат точно не нуждается в представлении. О своём намерении участвовать в выборах Путин заявил во время церемонии награждения солдат 8 декабря 2023 года. Несмотря на то, что его поддержали партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Партия пенсионеров» и «Партия дела», Путин объявил себя самовыдвиженцем.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в предвыборных дебатах Путин участвовать не будет. Кампания же кандидата в президенты ничем не будет отличаться от «рабочих поездок».
Эксперты высоко оценивают шансы на победу Путина. Это может быть уже пятый его срок.
Зарегистрированный кандидат от ЛДПР. Председатель последней, с 1999 года — депутат Госдумы. Сейчас Слуцкий только прорабатывает свою предвыборную программу. В ней, по его же словам, будут отражены вопросы ЖКХ, образования, медицины и поддержки многодетных семей.
И, конечно же, специальная военная операция, в её условиях необходимо не забывать ни про одну семью, ни про одного человека, решать вопросы, связанные с врачами, педагогами, налогами.
Леонид Слуцкий
Слуцкому 56 лет. Он является третьим в истории партии кандидатом от ЛДПР на выборах президента. Ранее заявки подавали Владимир Жириновский и Олег Малышкин.
Кандидат от партии КПРФ. Также является депутатом Госдумы — с 1994 года. На данный момент сайт Харитонова «находится в разработке», поэтому узнать актуальную программу кандидата оттуда не представляется возможным. Тем не менее, ранее член партии КПРФ рассказал о своих планах во время пресс-конференции.
В нашей программе чёткое заявлено главное требование: «Поиграли в капитализм — и хватит!»
Николай Харитонов
В речах Харитонова и его сподвижников также упоминались поддержка участников СВО, «борьба против агрессии Запада» и защита трудящихся по всей России. Высказывалась идея дать беспроцентную ссуду молодым семьям на первые 20 лет, обсуждалась возможность национализации природной минерально-сырьевой базы.
Их больше, чем зарегистрированных. В списке есть как политики известные, так и личности откровенно неординарные.
Например, Рада Русских. Блогер и предприниматель заявила о своём желании баллотироваться в президенты РФ. Девушка ратует за нетрадиционную медицину и предлагает лечение с помощью шаманских обрядов и «волновой терапии». Во время подготовки публикации стало известно, что Рада сдала в ЦИК 476 подписей избирателей из необходимых для регистрации на выборах 300 тыс.
Популярный у оппозиции кандидат — Борис Надеждин, выступающий от партии «Гражданская инициатива». Надеждин настаивает на завершении СВО, которую он называет «фатальной ошибкой», а также считает, что нынешний президент РФ «видит мир из прошлого».
России нужно будущее — будущее страны, на которую будут равняться и в которую захотят вернуться или переехать свободные и образованные люди.
манифест Бориса Надеждина
Программа у Надеждина уже готова. Она весьма обширна и включает в себя следующие пункты:
На момент публикации Надеждин официально не допущен к участию в выборах. Сегодня, 2 февраля, зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что в подписных листах кандидата Надеждина «есть вызывающие удивление ошибки».
Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм.
Николай Булаев
Можно отметить Сергея Малинковича от партии «Коммунисты России». Депутат Алтайского краевого законодательного собрания намерен пойти на выборы с программой «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». В приоритетах Малинковича — скорейшее завершение СВО путём победы России.
На сайте «Коммунистов России» требуют «не допустить „оттепели“ в отношении участников „голой вечеринки“» и «национализировать российскую „дочку“ Nestle».
В подписных листах Малинковича тоже нашли «удивительные ошибки».
А Сергей Бабурин, председатель партии «Российский общенародный союз», отозвал свою кандидатуру сам и призвал консолидироваться вокруг Путина. Ранее Бабурин уже принимал участие в выборах, но кандидатура его особой популярностью не пользовалась: в 2018 году политик набрал 0,65% голосов и занял последнее восьмое место.
Снял свою кандидатуру и «великий мастер Великой ложи России» масон Андрей Богданов. Изначально он заявлялся на выборы от «Российской партии свободы и справедливости», но потом вдруг вспомнил, что у него есть незакрытый зарубежный счёт. Стоит отметить, что в 2008 году Богданов уже участвовал в выборах президента России: тогда он набрал скромные 1,3% голосов.
Решила покинуть гонку и кандидат от «Демократической партии России» Ирина Свиридова. Своё решение она также мотивировала поддержкой Владимира Путина. Характерно, но ранее «ДПР» возглавлял знакомый нам Богданов — до 2014 года. Затем до 2021 года председателем партии был его брат, сейчас же организацией руководит некий Александр Зорин.