Любители пошаманить и оппозиционеры: кто хочет стать президентом России?

Снял свою кандидатуру и «великий мастер Великой ложи России» масон Андрей Богданов. Изначально он заявлялся на выборы от «Российской партии свободы и справедливости», но потом вдруг вспомнил, что у него есть незакрытый зарубежный счёт. Стоит отметить, что в 2008 году Богданов уже участвовал в выборах президента России: тогда он набрал скромные 1,3% голосов.