Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Белгородцы могут изучить список кандидатов в президенты России на 2024 год

Любители пошаманить и оппозиционеры: кто хочет стать президентом России?

2 февраля 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы могут изучить список кандидатов в президенты России на 2024 год

В марте этого года в России пройдут президентские выборы. Помимо уже известных всем кандидатов в этот раз участие в гонке примут политики, незнакомые широкой общественности. Нашлось место и блогеру: разбираемся, за кого можно будет проголосовать этой весной.

Зарегистрированные кандидаты

Первым делом стоит отметить кандидатов, допущенных до выборов Центральной избирательной комиссией. Таких на данный момент немного — четыре человека. При этом в 2018 году зарегистрированных кандидатов было в два раза больше — восемь человек. Впрочем, время «догнать» ещё есть.

Владислав Даванков

Выдвиженец от партии «Новые люди». Последняя считается либеральной, но наблюдатели отмечают её центристский характер. Даванков — депутат Госдумы и бывший лектор ВШЭ, открывший, по его же словам, «три международные компании в сферах IT, финансов и производства». Руководствовался предприниматель при этом «принципами свободы, а не тотального контроля».

На официальном сайте кандидата в президенты РФ кнопка «Программа» ведёт в Telegram-канал с новостями. Объясняется это следующим:

«Все, кто был на наших встречах, знают, что мы собирались презентовать предвыборную программу 1 февраля. Но дополнений и предложений в регионах собрали столько, что я решил отложить презентацию»,
— Telegram-канал «Даванков».

Стоит отметить, что Даванкова в СМИ часто критикуют, называя кандидатом-«спойлером». Лидером «Новых людей» является Алексей Нечаев. По 2020 год он являлся членом Центрального штаба общественного движения «Общероссийский народный фронт», возглавляет который Владимир Путин.

Даванков поставил подпись в поддержку Бориса Надеждина, речь о котором пойдёт ниже.

Фото: Telegram-канал «Даванков»

Владимир Путин

Наверное, этот кандидат точно не нуждается в представлении. О своём намерении участвовать в выборах Путин заявил во время церемонии награждения солдат 8 декабря 2023 года. Несмотря на то, что его поддержали партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Партия пенсионеров» и «Партия дела», Путин объявил себя самовыдвиженцем.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в предвыборных дебатах Путин участвовать не будет. Кампания же кандидата в президенты ничем не будет отличаться от «рабочих поездок».

Эксперты высоко оценивают шансы на победу Путина. Это может быть уже пятый его срок.

Фото: 1MI

Леонид Слуцкий

Зарегистрированный кандидат от ЛДПР. Председатель последней, с 1999 года — депутат Госдумы. Сейчас Слуцкий только прорабатывает свою предвыборную программу. В ней, по его же словам, будут отражены вопросы ЖКХ, образования, медицины и поддержки многодетных семей.

И, конечно же, специальная военная операция, в её условиях необходимо не забывать ни про одну семью, ни про одного человека, решать вопросы, связанные с врачами, педагогами, налогами.
Леонид Слуцкий

Слуцкому 56 лет. Он является третьим в истории партии кандидатом от ЛДПР на выборах президента. Ранее заявки подавали Владимир Жириновский и Олег Малышкин.

Фото: lslutsky.ru

Николай Харитонов

Кандидат от партии КПРФ. Также является депутатом Госдумы — с 1994 года. На данный момент сайт Харитонова «находится в разработке», поэтому узнать актуальную программу кандидата оттуда не представляется возможным. Тем не менее, ранее член партии КПРФ рассказал о своих планах во время пресс-конференции.

В нашей программе чёткое заявлено главное требование: «Поиграли в капитализм — и хватит!»
Николай Харитонов

В речах Харитонова и его сподвижников также упоминались поддержка участников СВО, «борьба против агрессии Запада» и защита трудящихся по всей России. Высказывалась идея дать беспроцентную ссуду молодым семьям на первые 20 лет, обсуждалась возможность национализации природной минерально-сырьевой базы.

Фото: Telegram-канал «Николай Харитонов»

Незарегистрированные кандидаты

Их больше, чем зарегистрированных. В списке есть как политики известные, так и личности откровенно неординарные.

Например, Рада Русских. Блогер и предприниматель заявила о своём желании баллотироваться в президенты РФ. Девушка ратует за нетрадиционную медицину и предлагает лечение с помощью шаманских обрядов и «волновой терапии». Во время подготовки публикации стало известно, что Рада сдала в ЦИК 476 подписей избирателей из необходимых для регистрации на выборах 300 тыс.

Фото: Telegram-канал «Рада Русских»

Популярный у оппозиции кандидат — Борис Надеждин, выступающий от партии «Гражданская инициатива». Надеждин настаивает на завершении СВО, которую он называет «фатальной ошибкой», а также считает, что нынешний президент РФ «видит мир из прошлого».

России нужно будущее — будущее страны, на которую будут равняться и в которую захотят вернуться или переехать свободные и образованные люди.
манифест Бориса Надеждина

Программа у Надеждина уже готова. Она весьма обширна и включает в себя следующие пункты:

  • Пересмотр и отмена неправосудных решений судов. Немедленное освобождение так называемых политзаключенных
  • Сокращение участия государства в экономике в качестве хозяйствующего субъекта
  • Создание транспортных сетей, соединяющих российские регионы между собой напрямую, а не через Москву
  • Отмена повышения пенсионного возраста для граждан
  • Контрактная армия. Отмена призыва
  • И многое другое

На момент публикации Надеждин официально не допущен к участию в выборах. Сегодня, 2 февраля, зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что в подписных листах кандидата Надеждина «есть вызывающие удивление ошибки».

Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм.
Николай Булаев
Фото: Telegram-канал «Надеждин»

Можно отметить Сергея Малинковича от партии «Коммунисты России». Депутат Алтайского краевого законодательного собрания намерен пойти на выборы с программой «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». В приоритетах Малинковича — скорейшее завершение СВО путём победы России.

На сайте «Коммунистов России» требуют «не допустить „оттепели“ в отношении участников „голой вечеринки“» и «национализировать российскую „дочку“ Nestle».

В подписных листах Малинковича тоже нашли «удивительные ошибки».

Фото: komros.org

А Сергей Бабурин, председатель партии «Российский общенародный союз», отозвал свою кандидатуру сам и призвал консолидироваться вокруг Путина. Ранее Бабурин уже принимал участие в выборах, но кандидатура его особой популярностью не пользовалась: в 2018 году политик набрал 0,65% голосов и занял последнее восьмое место.

Снял свою кандидатуру и «великий мастер Великой ложи России» масон Андрей Богданов. Изначально он заявлялся на выборы от «Российской партии свободы и справедливости», но потом вдруг вспомнил, что у него есть незакрытый зарубежный счёт. Стоит отметить, что в 2008 году Богданов уже участвовал в выборах президента России: тогда он набрал скромные 1,3% голосов.

Решила покинуть гонку и кандидат от «Демократической партии России» Ирина Свиридова. Своё решение она также мотивировала поддержкой Владимира Путина. Характерно, но ранее «ДПР» возглавлял знакомый нам Богданов — до 2014 года. Затем до 2021 года председателем партии был его брат, сейчас же организацией руководит некий Александр Зорин.

Белгородцам за деньги предлагали пройти опросы о выборах?
Узнать подробнее
Читайте также:
Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов кандидатам на выборахБелгородцам дадут возможность проголосовать на выборах президента из домаМедведев: ЕР сделает всё, чтобы на выборах победу снова одержал Путин
#Депутаты#Москва#Кандидаты#Образование#Владимр путин#КПРФ#ЛДПР#Белгород#Партии#Президентские выборы#Коммунизм#СВО#Артем Черненко
Подпишитесь
ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме
Сегодня, 14:10
Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля
Сегодня, 07:57
С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России
Сегодня, 12:07
У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома
Сегодня, 14:07
Роспотребнадзор: клиентам турфирмы Халаимова до сих пор не вернули деньги
Сегодня, 14:51
Ограничения остаются: откроют ли все выходы и входы на территорию школ?
Сегодня, 08:32