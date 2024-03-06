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Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

В Белгородском районе введут досрочное голосование из-за возможных атак ВСУ

В Белгородском районе введут досрочное голосование из-за возможных атак ВСУ

6 марта 2024, 18:32
Фото: Bel.ru
Об этом решении стало известно сегодня, 6 марта. О том, на каких территориях пройдёт досрочное голосование, рассказала на своей странице в соцсетях глава Белгородского района Анна Куташова.
Сюжет
Выборы

В Белгородском районе из-за возможных провокаций ВСУ ввели досрочное голосование. Оно пройдёт с 10 по 14 марта на территории Яснозоренского, Малиновского, Щетиновского, Краснооктябрьского, Бессоновского, Веселолопанского, Комсомольского, Пушкарского, Крутологского, Майского, Никольского, Головинского, Дубовского, Тавровского сельских поселений, а также Октябрьского и Разуменского городских поселений.

Известно, что жители будут голосовать не на избирательных участках, а «вне помещения».

Надеюсь, что эта мера позволит избежать провокаций ВСУ на избирательных участках в дни голосования.
Анна Куташова

Устроят ли досрочное голосование в других муниципалитетах Белгородской области, пока не известно.

Напомним, что выборы президента по всей России состоятся с 15 по 17 марта.

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