В Белгородском районе введут досрочное голосование из-за возможных атак ВСУ

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
В Белгородском районе из-за возможных провокаций ВСУ ввели досрочное голосование. Оно пройдёт с 10 по 14 марта на территории Яснозоренского, Малиновского, Щетиновского, Краснооктябрьского, Бессоновского, Веселолопанского, Комсомольского, Пушкарского, Крутологского, Майского, Никольского, Головинского, Дубовского, Тавровского сельских поселений, а также Октябрьского и Разуменского городских поселений.
Известно, что жители будут голосовать не на избирательных участках, а «вне помещения».
Надеюсь, что эта мера позволит избежать провокаций ВСУ на избирательных участках в дни голосования.
Анна Куташова
Устроят ли досрочное голосование в других муниципалитетах Белгородской области, пока не известно.
Напомним, что выборы президента по всей России состоятся с 15 по 17 марта.