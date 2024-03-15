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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Выборы

Взрыв на выборах? Белгородцев пытаются запугать очередным фейком

15 марта 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney
Выборы

В Белгороде опровергли информацию о взрыве на избирательном участке

В Сети распространяют информацию, что в Белгороде якобы произошёл взрыв на избирательном участке. Видео появилось в украинских Telegram-каналах. Это — постановка. Участки областного центра спокойно работают.
Сюжет
Выборы

Белгородцев вновь пытаются запугать фейками. Украинские Telegram-каналы распространяют видео, которое показывает якобы взрыв на избирательном участке в Белгороде. Информацию опровергают в избиркоме.

Председатель городской избирательной комиссии Любовь Калабина сообщила, что распространяемое видео — фейк. Она рассказала, что все избирательные участки города работают в штатном режиме.

Мы ежеминутно на связи с нашими участковыми комиссиями. Доверяйте только официальным источникам информации.
Любовь Калабина

На самом деле на избирательных участках Белгорода всё спокойно, а взрывов никаких нет. Более того, ролик — постановочный. На нём якобы запечатлён взрыв, но занавески даже не шевелятся.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков уже ходил на выборы и убедился, что участки работают штатно. Глава региона прибыл на избирательный участок вместе с супругой.

Все три дня голосования нам важно показать всему миру нашу сплочённость. Очень хочется, чтобы, несмотря на сложную обстановку в регионе, наши выборы прошли организованно. Мы много готовились, и надеюсь, что всё пройдёт без замечаний.
Вячеслав Гладков

Белгородцев же подобными роликами просто пытаются запугать.

Напомним, 15 марта в Белгородской области стартовали выборы президента. На территории региона в общем действуют 1267 избирательных участков. Голосование продлится три дня.

Фейковое видео
Видео: белгородский избирком
В Сети появился очередной фейк об «эвакуационных мероприятиях»
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