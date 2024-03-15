Взрыв на выборах? Белгородцев пытаются запугать очередным фейком

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Белгородцев вновь пытаются запугать фейками. Украинские Telegram-каналы распространяют видео, которое показывает якобы взрыв на избирательном участке в Белгороде. Информацию опровергают в избиркоме.
Председатель городской избирательной комиссии Любовь Калабина сообщила, что распространяемое видео — фейк. Она рассказала, что все избирательные участки города работают в штатном режиме.
Мы ежеминутно на связи с нашими участковыми комиссиями. Доверяйте только официальным источникам информации.
Любовь Калабина
На самом деле на избирательных участках Белгорода всё спокойно, а взрывов никаких нет. Более того, ролик — постановочный. На нём якобы запечатлён взрыв, но занавески даже не шевелятся.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков уже ходил на выборы и убедился, что участки работают штатно. Глава региона прибыл на избирательный участок вместе с супругой.
Все три дня голосования нам важно показать всему миру нашу сплочённость. Очень хочется, чтобы, несмотря на сложную обстановку в регионе, наши выборы прошли организованно. Мы много готовились, и надеюсь, что всё пройдёт без замечаний.
Вячеслав Гладков
Белгородцев же подобными роликами просто пытаются запугать.
Напомним, 15 марта в Белгородской области стартовали выборы президента. На территории региона в общем действуют 1267 избирательных участков. Голосование продлится три дня.