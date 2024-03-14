В Сети появился очередной фейк об «эвакуационных мероприятиях»

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В Сети распространяется фейковое постановление главы области Вячеслава Гладкова о том, что на территории Белгородской области якобы проводятся эвакуационные мероприятия. На самом деле документ является недостоверным.
Как сообщают в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород», постановления с номером 36 на сайте регионального правительства в разделе «Документы» нет. Сегодня власти разместили только одно постановление главы региона №31. В нём идёт речь об усилении охраны лесов Белгородской области от пожаров в текущем году.
Кроме того, в фейковом документе упоминается заместитель главы региона, но не указан, какой именно. Стоит отметить, что в официальных постановлениях в скобках указывают ФИО должностного лица.
Также в акте перепутана очерёдность пунктов №3 и №4. В настоящем документа изначально указывается, кто контролирует исполнение постановление, а затем дата вступления акта в силу.
Кроме того, в недостоверном документе в конце есть предлоги, а такого в настоящих документах не допускают.