В Сети появился очередной фейк об «эвакуационных мероприятиях»

Как сообщают в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород», постановления с номером 36 на сайте регионального правительства в разделе «Документы» нет. Сегодня власти разместили только одно постановление главы региона №31. В нём идёт речь об усилении охраны лесов Белгородской области от пожаров в текущем году.