Новость о розыске Land Cruiser с украинской ДРГ под Белгородом оказалась фейком

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В Сети распространили информацию о том, что в Белгородской области разыскивают автомобиль Land Cruiser 200 с дипломатическими номерами и логотипом Красного Креста. В машине якобы находятся украинские диверсанты.
По данным Бел.Ру, эта информация не соответствует действительности. Ложную информацию распространяют, чтобы посеять панику среди мирных жителей.
Ранее в Сети распространилось видео с якобы обстрелом колонны с мирными жителями в Грайвороне. Эта информация также оказалась фейком.