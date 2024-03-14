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Автомобили

Новость о розыске Land Cruiser с украинской ДРГ под Белгородом оказалась фейком

14 марта 2024, 08:59
Фото: 1MI
Автомобили
В соцсетях распространяют сообщения о том, что в регионе якобы разыскивают машину с логотипом Красного Креста, в которой находятся диверсанты. По данным Бел.Ру, эта информация не соответствует действительности.

В Сети распространили информацию о том, что в Белгородской области разыскивают автомобиль Land Cruiser 200 с дипломатическими номерами и логотипом Красного Креста. В машине якобы находятся украинские диверсанты.

По данным Бел.Ру, эта информация не соответствует действительности. Ложную информацию распространяют, чтобы посеять панику среди мирных жителей.

Ранее в Сети распространилось видео с якобы обстрелом колонны с мирными жителями в Грайвороне. Эта информация также оказалась фейком.

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