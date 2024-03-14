Их борьба: интернет-фрик Александр Шпак снова распространяет фейки про Белгород

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Известный своим скандальным поведением и своей эпатажной внешностью интернет-блогер Александр Шпак вновь распространяет дезинформацию о Белгороде. Прошлой весной Шпак опубликовал фейк о взрывах в черте города, в этот раз блогер выложил в своём канале постановочное видео об эвакуации из региона после обстрелов.
«Грайворонский район. Эвакуация. А куда бежите? Вас освобождают. Не парьтесь — это всего лишь политика», — пишет Шпак.
Данное видео является фейковым. Кроме него Шпак опубликовал в своём канале ряд других постановок. Например, кадры со стрельбой под Грайвороном, на которых видно снег. Последний растаял в Белгородской области ещё в начале марта.
14 марта федеральные СМИ сообщили, что Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ.