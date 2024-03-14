Их борьба: интернет-фрик Александр Шпак снова распространяет фейки про Белгород

Известный своим скандальным поведением и своей эпатажной внешностью интернет-блогер Александр Шпак вновь распространяет дезинформацию о Белгороде. Прошлой весной Шпак опубликовал фейк о взрывах в черте города, в этот раз блогер выложил в своём канале постановочное видео об эвакуации из региона после обстрелов.