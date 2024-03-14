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Published Сегодня, 13:11

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Фейковое видео об эвакуации из Белгородской области распространяют в Сети

Их борьба: интернет-фрик Александр Шпак снова распространяет фейки про Белгород

14 марта 2024, 13:11
Фото: соцсети Александра Шпака

Фейковое видео об эвакуации из Белгородской области распространяют в Сети

Уличённый ранее в распространении фейков про Белгород и область интернет-фрик Александр Шпак в очередной раз опубликовал в своём личном канале лживую информацию. По данным федеральных СМИ, на блогера завели дело о дискредитации ВС РФ.

Известный своим скандальным поведением и своей эпатажной внешностью интернет-блогер Александр Шпак вновь распространяет дезинформацию о Белгороде. Прошлой весной Шпак опубликовал фейк о взрывах в черте города, в этот раз блогер выложил в своём канале постановочное видео об эвакуации из региона после обстрелов.

«Грайворонский район. Эвакуация. А куда бежите? Вас освобождают. Не парьтесь — это всего лишь политика», — пишет Шпак.

Данное видео является фейковым. Кроме него Шпак опубликовал в своём канале ряд других постановок. Например, кадры со стрельбой под Грайвороном, на которых видно снег. Последний растаял в Белгородской области ещё в начале марта.

14 марта федеральные СМИ сообщили, что Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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