Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Выборы

Несмотря на обстрелы: в Белгородской области стартовали выборы президента

15 марта 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney
Выборы

В Белгородской области начались трёхдневные выборы

На территории региона в общем действуют 1267 избирательных участков. Проголосовать белгородцы смогут 15–17 марта, сообщают в избиркоме области.
Сюжет
Выборы

15 марта в Белгородской области стартовали выборы президента России. Все 1267 избирательных участков открыты для белгородцев. Свой голос жители региона смогут отдать с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00.

Как рассказал глава облизбиркома Игорь Лазарев, некоторым избирательным участкам в приграничье пришлось менять дислокацию. Причиной стала оперативная обстановка в Грайворонском округе, Шебекинском округе. Однако он заявил, что участки работают.

Также Лазарев сообщил, что в Белгородской области досрочно проголосовали более 10 тыс. избирателей. Таким способом свой голос за будущего президента отдавали жители приграничных муниципалитетов.

Напомним, ранее облизбирком показал, как избирательные участки подготовили к выборам. Их постарались обезопасить: появились указатели к укрытиям, окна обложили мешками с песком, разложили аптечки, в том числе и тактические.

Укрытия, аптечки и военные на детских рисунках: как выглядят избирательные участки
Узнать подробнее
Читайте также:
Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов: пришлось прятаться в укрытииВ Белгородской области стартовало досрочное голосование на выборах президентаБелгородцы из девяти районов проголосуют раньше остальных на выборах президента
#Общество#Белгородская область#Выборы#Голосование#Новости Белгорода#Президент#Избирком#Игорь лазарев#Избирательные участки#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Так был ли заход ДРГ в село? Что произошло в белгородском приграничье 14 марта
Сегодня, 08:04
Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов: пришлось прятаться в укрытии
Сегодня, 06:48
В результате утреннего обстрела Белгорода стало больше раненых
Сегодня, 08:14
Не сработали контроллеры? В попавшем под обстрел МКД в Белгороде не открылся подъезд
Сегодня, 06:51
Домашний кот спас белгородку от попадания осколка снаряда ей в голову
Сегодня, 08:10