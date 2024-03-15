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Выборы

«Сначала опечатываем сейф»: как пройдут выборы в Белгороде во время опасности?

15 марта 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
Выборы

Белгородцам объяснили порядок действий на избирательных участках во время атак

О том, как следует себя вести белгородцам, находящимся на избирательных участках, журналистам «Мира Белогорья» рассказал председатель облизбиркома области Игорь Лазарев. Сначала опечатывают сейф или комнаты, затем все уходят в безопасное место.
Сюжет
Выборы

Председатель избиркома Белгородской области Игорь Лазарев объяснил, как будут работать избирательные участки во время ракетной опасности. По его словам, совместно с ОМВД, Росгвардией и МЧС разработаны инструкции, которые позволяют избирателям, членам комиссии, наблюдателям и другим посетителям участков уберечь свои жизни в случае обстрелов.

В такой момент члены комиссии возьмут всю документацию и списки и поместят их в сейф, который опечатают. После этого они уйдут в безопасное место. Если обстрел случился близко, на каждом участке есть помещение, в котором можно оперативно спрятаться после опечатывания помещения. Сразу после объявления ракетной опасности всех будем уводить в безопасное место, возвращаться жители будут только после его отбоя.
Игорь Лазарев

Напомним, что в девяти муниципалитетах Белгородской области уже состоялось досрочное голосование на выборах президента. С 15 по 17 марта по всей России, включая Белгород, пройдёт основной этап.

В первый день досрочного голосования президента выбрали около 10 тысяч белгородцев
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#Общество#Белгородская область#Выборы#Новости Белгорода#Игорь лазарев#Избирательные участки#Белгород#Александра Склярова#Ракетная опасность
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