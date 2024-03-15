«Сначала опечатываем сейф»: как пройдут выборы в Белгороде во время опасности?

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Председатель избиркома Белгородской области Игорь Лазарев объяснил, как будут работать избирательные участки во время ракетной опасности. По его словам, совместно с ОМВД, Росгвардией и МЧС разработаны инструкции, которые позволяют избирателям, членам комиссии, наблюдателям и другим посетителям участков уберечь свои жизни в случае обстрелов.
В такой момент члены комиссии возьмут всю документацию и списки и поместят их в сейф, который опечатают. После этого они уйдут в безопасное место. Если обстрел случился близко, на каждом участке есть помещение, в котором можно оперативно спрятаться после опечатывания помещения. Сразу после объявления ракетной опасности всех будем уводить в безопасное место, возвращаться жители будут только после его отбоя.
Игорь Лазарев
Напомним, что в девяти муниципалитетах Белгородской области уже состоялось досрочное голосование на выборах президента. С 15 по 17 марта по всей России, включая Белгород, пройдёт основной этап.