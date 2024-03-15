«Сначала опечатываем сейф»: как пройдут выборы в Белгороде во время опасности?

Председатель избиркома Белгородской области Игорь Лазарев объяснил, как будут работать избирательные участки во время ракетной опасности. По его словам, совместно с ОМВД, Росгвардией и МЧС разработаны инструкции, которые позволяют избирателям, членам комиссии, наблюдателям и другим посетителям участков уберечь свои жизни в случае обстрелов.