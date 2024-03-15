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Погиб участник белгородской самообороны во время обстрела Грайворона

Погиб участник белгородской самообороны во время обстрела Грайворона

15 марта 2024, 09:53
Фото: Bel.ru
15 марта ВСУ обстреляли Грайворон. Повреждено семь домов, гаражи и машины. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

15 марта ВСУ обстреляли город Грайворон. Погиб участник территориальной самообороны. Сегодня утром мужчина заступил на дежурство в связи со сложной обстановкой в муниципалитете. В момент обстрела он находился на улице и получил тяжёлые ранения.

Он был одним из активных участников самообороны — неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также из-за прилёта в дорожное полотно в центре города посечены здания торговых площадей. Различные разрушения есть в семи частных домовладениях, в двух гаражах. Помимо этого, повреждено два автомобиля.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Проводится подомовой обход территории.

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