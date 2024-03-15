Погиб участник белгородской самообороны во время обстрела Грайворона

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
15 марта ВСУ обстреляли город Грайворон. Погиб участник территориальной самообороны. Сегодня утром мужчина заступил на дежурство в связи со сложной обстановкой в муниципалитете. В момент обстрела он находился на улице и получил тяжёлые ранения.
Он был одним из активных участников самообороны — неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также из-за прилёта в дорожное полотно в центре города посечены здания торговых площадей. Различные разрушения есть в семи частных домовладениях, в двух гаражах. Помимо этого, повреждено два автомобиля.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Проводится подомовой обход территории.