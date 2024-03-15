Погиб участник белгородской самообороны во время обстрела Грайворона

15 марта ВСУ обстреляли город Грайворон. Погиб участник территориальной самообороны. Сегодня утром мужчина заступил на дежурство в связи со сложной обстановкой в муниципалитете. В момент обстрела он находился на улице и получил тяжёлые ранения.