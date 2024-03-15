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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Обстрел Белгорода

Опубликованы кадры с места дневного обстрела Белгорода

15 марта 2024, 12:17
Фото: соцсети Валентина Демидова
Обстрел Белгорода
Во время очередного обстрела ВСУ погиб мужчина, ещё двое получили ранения. На месте происшествия побывал мэр Белгорода.

В 13:00 над городом уничтожили десять снарядов РСЗО «Вампир». Погиб один мужчина. Во время прилёта он находился на работе в магазине. Мужчина погиб от множественных осколочных ранений. Медики до последнего боролись за жизнь белгородца.

Различные травмы получили ещё двое мужчин. У одного из них травма глаза, у второго — черепно-мозговая травма. Последний в момент обстрела находился за рулём. Пострадавших отвезли в больницу.

Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрела
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети

По предварительной информации, повреждения зафиксировали в торговом объекте и на производственном предприятии.

Последствия обстрела
Видео: страница Валентина Демидова в соцсети
Мужчина погиб при очередном обстреле Белгорода, ещё двое ранены
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