Опубликованы кадры с места дневного обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В 13:00 над городом уничтожили десять снарядов РСЗО «Вампир». Погиб один мужчина. Во время прилёта он находился на работе в магазине. Мужчина погиб от множественных осколочных ранений. Медики до последнего боролись за жизнь белгородца.
Различные травмы получили ещё двое мужчин. У одного из них травма глаза, у второго — черепно-мозговая травма. Последний в момент обстрела находился за рулём. Пострадавших отвезли в больницу.
По предварительной информации, повреждения зафиксировали в торговом объекте и на производственном предприятии.