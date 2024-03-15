Мужчина погиб при очередном обстреле Белгорода, ещё двое ранены

В результате атаки ВСУ на Белгород погиб мужчина

В момент прилёта он был на работе в магазине. Ещё двое мужчин пострадали: один был на дороге на манипуляторе во время взрывов, второй находился на территории промышленного предприятия. Есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.