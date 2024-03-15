Мужчина погиб при очередном обстреле Белгорода, ещё двое ранены

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В результате обстрела Белгорода погиб мирный житель. Мужчина был на работе в магазине в момент прилёта. Погиб он от множественных осколочных ранений. Медики скорой помощи до последнего пытались спасти мужчину.
Ещё два человека ранены. Один мужчина во время взрывов был на дороге в манипуляторе. У пострадавшего — открытая черепно-мозговая травма. Второй раненый находился в момент прилёта на территории промышленного предприятия. Мужчина получил осколочные ранения правого глаза. Пострадавших доставили в областную больницу.
Что касается разрушений, в Белгороде они есть на территориях магазина и промышленного предприятия. В Белгородском районе повреждены два частных дома, хозпостройка, четыре машины. Загорелась сухая трава после падения обломков. Пожарные уже на месте.
Напомним, что Белгород вновь атаковали из РСЗО «Вампир». Сбито десять снарядов. Из той же установки город атаковали и сегодняшним утром. Ранены трое мирных жителей.
В Грайвороне при обстреле погиб боец территориальной самообороны.