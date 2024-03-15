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Published Сегодня, 10:36

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Обстрел

В Минобороны РФ уточнили, из-за чего в Белгороде в третий раз за день было громко

15 марта 2024, 10:36
Фото: 1MI
Обстрел

В Белгородской области сбили десять снарядов РСЗО

Город вновь атаковал «вампир». Обстрел был в районе 13:00. Официальной информации о последствиях всё ещё не поступало.

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. По региону ударили из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Уничтожено десять снарядов. Произошло это в районе 13:00.

Примерно в это же время взрывы прогремели над Белгородом. В городе после грохота в небе виднелся дым. Официальной информации о последствиях всё ещё нет.

В Белгороде на момент публикации материала всё ещё действовала ракетная опасность. Её в городе объявляют уже третий раз за день. Напомним, что в результате первой атаки ранены три человека. В первый раз город, к слову, тоже атаковали из РСЗО.

Кроме того, при обстреле Грайворона 15 февраля погиб боец территориальной самообороны. В городе есть разрушения.

Погиб участник белгородской самообороны во время обстрела Грайворона
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#РСЗО#Ракетная опасность#Вампир
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