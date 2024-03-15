В Минобороны РФ уточнили, из-за чего в Белгороде в третий раз за день было громко

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. По региону ударили из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Уничтожено десять снарядов. Произошло это в районе 13:00.
Примерно в это же время взрывы прогремели над Белгородом. В городе после грохота в небе виднелся дым. Официальной информации о последствиях всё ещё нет.
В Белгороде на момент публикации материала всё ещё действовала ракетная опасность. Её в городе объявляют уже третий раз за день. Напомним, что в результате первой атаки ранены три человека. В первый раз город, к слову, тоже атаковали из РСЗО.
Кроме того, при обстреле Грайворона 15 февраля погиб боец территориальной самообороны. В городе есть разрушения.