Трое тяжёлых: четыре белгородца пострадали при новом обстреле ВСУ

Первый мужчина госпитализирован в областную больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Он находится в крайне тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина получил осколочные ранения голени, он лежит в горбольнице №2. Третий пострадавший также получил осколочные ранения ног. У четвёртого пострадавшего незначительные ранения лица. Госпитализация не потребовалась.