Трое тяжёлых: четыре белгородца пострадали при новом обстреле ВСУ

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
При новом обстреле Белгорода пострадали четыре человека. Над Белгородом и районом третий раз работала система ПВО. В Минобороны сообщали о пяти сбитых снарядах РСЗО.
Первый мужчина госпитализирован в областную больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Он находится в крайне тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина получил осколочные ранения голени, он лежит в горбольнице №2. Третий пострадавший также получил осколочные ранения ног. У четвёртого пострадавшего незначительные ранения лица. Госпитализация не потребовалась.
Что касается разрушений, пострадали предприятие и соцобъект, повреждено четыре автомобиля, автобус. В районе задело кровлю частного дома и четыре машины.
Напомним, снаряды ракетной системы залпового огня над Белгородом сбивали около 17:00. Над городом раздались взрывы, объявили ракетную опасность.