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Гладков уточнил последствия последнего обстрела Белгорода

Трое тяжёлых: четыре белгородца пострадали при новом обстреле ВСУ

15 марта 2024, 15:35
Фото: 1MI

Гладков уточнил последствия последнего обстрела Белгорода

Ещё четыре человека пострадали при обстреле ВСУ. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, двое — в тяжёлом. Один отказался от госпитализации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

При новом обстреле Белгорода пострадали четыре человека. Над Белгородом и районом третий раз работала система ПВО. В Минобороны сообщали о пяти сбитых снарядах РСЗО.

Первый мужчина госпитализирован в областную больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Он находится в крайне тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина получил осколочные ранения голени, он лежит в горбольнице №2. Третий пострадавший также получил осколочные ранения ног. У четвёртого пострадавшего незначительные ранения лица. Госпитализация не потребовалась.

Что касается разрушений, пострадали предприятие и соцобъект, повреждено четыре автомобиля, автобус. В районе задело кровлю частного дома и четыре машины.

Напомним, снаряды ракетной системы залпового огня над Белгородом сбивали около 17:00. Над городом раздались взрывы, объявили ракетную опасность.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Беспилотник#Раненые#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Обстрел ВСУ#Ракетная опасность
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