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Погибшие

Три месяца 2024 года: сколько мирных жителей погибло в Белгороде из-за обстрелов ВСУ?

15 марта 2024, 15:22
Фото: 1MI
Погибшие

За три месяца 2024 года в Белгороде при обстрелах погибли 11 мирных жителей

За период с 12 мая 2022 года по 31 декабря 2023 года в результате атак ВСУ на Белгородскую область погибло 92 мирных жителя, включая детей. С начала 2024 года число погибших мирных жителей областного центра при атаках ВСУ достигло 11 человек.
Сюжет
Дети

По официальной сводке с 12 мая 2022 года по 31 декабря 2023 из-за атак ВСУ на Белгородскую область в общей сложности погибло 92 человека.

Перед Новым годом, при массированном обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года, число погибших достигло 25. Пять строк этого списка занимают дети.

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Обстрел Белгорода 2 января

Только начался 2024 год, прошло всего несколько дней с трагедии 30 декабря. И уже в полдень областной центр снова попал под огонь. Трижды. Между первой и второй атакой прошёл ровно час. Ещё через час после второго удара ВСУ нанесли третий. Белгород обстреляли из РСЗО «Ольха».

Один человек погиб — 27-летний белгородец. Рядом с автомобилем Владимира Ефимова разорвался снаряд. Мужчина умер на месте из-за множественных осколочных ранений.

Владимир работал водителем автобуса в ЕТК. Несколько лет назад он активно принимал участие в постановках в детском театре-студии «Звуки Музыки», который сейчас уже закрыт.

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Обстрел Белгорода 15 февраля

Снаряды из РСЗО «Вампир» долетели до города примерно в полдень. Объявили ракетную опасность, завыла сирена. Подробности рассказали в Минобороны РФ. Над Белгородской областью сбили 14 целей.

Под обстрел попал торговый центр. В нескольких местах Белгорода начал подниматься дым, сообщили тогда белгородцы. Ещё один прилёт пришёлся на стадион у одной из школ. В результате — семеро погибших. Среди них ребёнок, преподаватель НИУ «БелГУ» и студент из Сирии.

В тот день погибли:

  • Иван Алексеевич Супрунов, 68 лет
  • Любовь Губкина, 44 года
  • Валерия Чихарина, 1 год
  • Мухомад Шенани, 20 лет
  • Екатерина Стреляева, 73 года
  • Дмитрий Проценко, 30 лет
  • Людмила Александровна Шпак, 80 лет
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Обстрел Белгорода 14 марта

Третий день подряд Белгород находится под огнём массированных атак ВСУ. 12 марта результате атаки БПЛА десять невинных жителей получили ранения. Из них шестеро находятся под наблюдением в местных медицинских учреждениях. Обошлось без погибших. 13 марта Белгород и Белгородская область не потеряли ни одного мирного жителя.

Утро 14 марта началось с громких звуков массированного обстрела Белгорода. Объявили ракетную опасность и включили систему оповещения населения. На аднный момент известно о двух погибших — мужчине и женщине.

Мужчина работал в налоговой службе. Ему было 48 лет. Взрыв снаряда произошёл неподалёку от его автомобиля. Погиб на месте. Вследствие ещё одного взрыва другой автомобиль перевернулся и упал в кювет. Управляла авто местная жительница. По информации, женщина скончалась на месте от полученных травм.

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Обстрел Белгорода 15 марта

Ещё одно неспокойное утро началось в Белгороде в 08:15 утра. Позже стало известно, что несколько домов повредило взрывом, пострадало несколько автомобилей, школьный стадион и сама школа. Двух белгородцев ранило. Далее оперативная информация о происшествиях оставалась не самой лучшей.

После полудня появилось сообщение о том, что в результате атаки на Белгород погиб один из жителей города. Мужчина в это время находился на работе в местном магазине. Он получил смертельные ранения от осколков. Медики не смогли его спасти.

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