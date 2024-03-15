Три месяца 2024 года: сколько мирных жителей погибло в Белгороде из-за обстрелов ВСУ?

Только начался 2024 год, прошло всего несколько дней с трагедии 30 декабря. И уже в полдень областной центр снова попал под огонь. Трижды. Между первой и второй атакой прошёл ровно час. Ещё через час после второго удара ВСУ нанесли третий. Белгород обстреляли из РСЗО «Ольха».