Три месяца 2024 года: сколько мирных жителей погибло в Белгороде из-за обстрелов ВСУ?

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
По официальной сводке с 12 мая 2022 года по 31 декабря 2023 из-за атак ВСУ на Белгородскую область в общей сложности погибло 92 человека.
Перед Новым годом, при массированном обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года, число погибших достигло 25. Пять строк этого списка занимают дети.
Только начался 2024 год, прошло всего несколько дней с трагедии 30 декабря. И уже в полдень областной центр снова попал под огонь. Трижды. Между первой и второй атакой прошёл ровно час. Ещё через час после второго удара ВСУ нанесли третий. Белгород обстреляли из РСЗО «Ольха».
Один человек погиб — 27-летний белгородец. Рядом с автомобилем Владимира Ефимова разорвался снаряд. Мужчина умер на месте из-за множественных осколочных ранений.
Владимир работал водителем автобуса в ЕТК. Несколько лет назад он активно принимал участие в постановках в детском театре-студии «Звуки Музыки», который сейчас уже закрыт.
«Вовчик — ласково вся команда его называла, запомнился нам добрым и отзывчивым, весёлым и уважительным парнем», — написала педагог театра
Снаряды из РСЗО «Вампир» долетели до города примерно в полдень. Объявили ракетную опасность, завыла сирена. Подробности рассказали в Минобороны РФ. Над Белгородской областью сбили 14 целей.
Под обстрел попал торговый центр. В нескольких местах Белгорода начал подниматься дым, сообщили тогда белгородцы. Ещё один прилёт пришёлся на стадион у одной из школ. В результате — семеро погибших. Среди них ребёнок, преподаватель НИУ «БелГУ» и студент из Сирии.
В тот день погибли:
Третий день подряд Белгород находится под огнём массированных атак ВСУ. 12 марта результате атаки БПЛА десять невинных жителей получили ранения. Из них шестеро находятся под наблюдением в местных медицинских учреждениях. Обошлось без погибших. 13 марта Белгород и Белгородская область не потеряли ни одного мирного жителя.
Утро 14 марта началось с громких звуков массированного обстрела Белгорода. Объявили ракетную опасность и включили систему оповещения населения. На аднный момент известно о двух погибших — мужчине и женщине.
Мужчина работал в налоговой службе. Ему было 48 лет. Взрыв снаряда произошёл неподалёку от его автомобиля. Погиб на месте. Вследствие ещё одного взрыва другой автомобиль перевернулся и упал в кювет. Управляла авто местная жительница. По информации, женщина скончалась на месте от полученных травм.
Ещё одно неспокойное утро началось в Белгороде в 08:15 утра. Позже стало известно, что несколько домов повредило взрывом, пострадало несколько автомобилей, школьный стадион и сама школа. Двух белгородцев ранило. Далее оперативная информация о происшествиях оставалась не самой лучшей.
После полудня появилось сообщение о том, что в результате атаки на Белгород погиб один из жителей города. Мужчина в это время находился на работе в местном магазине. Он получил смертельные ранения от осколков. Медики не смогли его спасти.