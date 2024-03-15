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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Андрей Иконников

Пострадавших при обстреле под Белгородом брата с сестрой выписали из больницы

15 марта 2024, 14:02
Фото: правительство Белгородской области
Андрей Иконников

Глава минздрава Иконников рассказал о состоянии раненых белгородцев

9-летнего мальчика с сестрой из села Беловское выписали на амбулаторное лечение. Также известно, что сегодня, 15 марта, во время обстрелов пострадали 10 человек. Трое находятся в тяжёлом состоянии. Подробности рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о состоянии пострадавших белгородцев во время обстрелов 14 и 15 марта. За вчерашний день в Белгороде и Грайвороне ранены 23 человека, ещё двое погибли. 11 белгородцев, а также двоих детей уже выписали на амбулаторное лечение. Ещё девять человек продолжают лечение в больнице. Семь из них находятся в тяжёлом состоянии.

Известно, что из больницы выписали двоих детей из Белгородского района. Напомним, что 9-летний мальчик закрыл собой 9-месячную сестру.

При поступлении детей в больницу стало известно, что брат закрыл сестру собой. Он получил больше ранений. Они поступили в детскую областную больницу. Вчера провели обследование. Их состояние позволило выписать их на амбулаторное лечение.
Андрей Иконников

Сегодня, 15 марта, во время обстрелов пострадали 10 человек, двое погибли. Трое поступили в стационар в тяжёлом состоянии.

Андрей Иконников
Видео: правительство Белгородской области
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