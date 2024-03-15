Пострадавших при обстреле под Белгородом брата с сестрой выписали из больницы

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о состоянии пострадавших белгородцев во время обстрелов 14 и 15 марта. За вчерашний день в Белгороде и Грайвороне ранены 23 человека, ещё двое погибли. 11 белгородцев, а также двоих детей уже выписали на амбулаторное лечение. Ещё девять человек продолжают лечение в больнице. Семь из них находятся в тяжёлом состоянии.