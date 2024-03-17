За пару минут до ракетной опасности в Белгородской области сбили четыре БПЛА

Спустя время, в 14:08, на территории Белгорода и Белгородской области объявили ракетную опасность. Жители услышали череду громких звуков, а затем увидели дым. Очевидцы уже присылают фотографии с последствиями: предположительно, повреждены как минимум один многоквартирный и один частный дома, магазин и авто.