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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

Днём над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника

За пару минут до ракетной опасности в Белгородской области сбили четыре БПЛА

17 марта 2024, 11:35
Фото: 1MI

Днём над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника

Информацию о сбитых украинских беспилотных летательных аппаратах сообщили в Министерстве обороны России. БПЛА сбили около двух часов дня, ракетную опасность по Белгороду и Белгородскому району объявили в 14:08.
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Обстрел

Около 14:00 над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника. Все воздушные цели были уничтожены средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Над какой именно территорией были сбиты БПЛА, неизвестно.

Спустя время, в 14:08, на территории Белгорода и Белгородской области объявили ракетную опасность. Жители услышали череду громких звуков, а затем увидели дым. Очевидцы уже присылают фотографии с последствиями: предположительно, повреждены как минимум один многоквартирный и один частный дома, магазин и авто.

Официальной информации о повреждениях пока не было.

Второй раз за день: в Белгородской области вновь объявили ракетную опасность
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#Белгородская область#Беспилотник#Белгород#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Ракетная опасность
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