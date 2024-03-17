За пару минут до ракетной опасности в Белгородской области сбили четыре БПЛА

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Около 14:00 над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника. Все воздушные цели были уничтожены средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
Над какой именно территорией были сбиты БПЛА, неизвестно.
Спустя время, в 14:08, на территории Белгорода и Белгородской области объявили ракетную опасность. Жители услышали череду громких звуков, а затем увидели дым. Очевидцы уже присылают фотографии с последствиями: предположительно, повреждены как минимум один многоквартирный и один частный дома, магазин и авто.
Официальной информации о повреждениях пока не было.