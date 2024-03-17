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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Места прилёта снаряда

Загорелись дома, повреждена теплица: что известно о последствиях обстрела Белгорода?

17 марта 2024, 07:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Места прилёта снаряда

Стали известны последствия утреннего обстрела Белгорода

О разрушениях, зафиксированных в Белгороде и Белгородском районе после утренней атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также опубликовал фотографии с мест происшествий.
Сюжет
Обстрел

В Белгороде в результате обстрела загорелись два частных дома. Пожар уже ликвидировали. В нескольких квартирах трёх многоквартирных домов и в двух частных домах выбило окна. Кроме этого, пострадали восемь автомобилей и один хозсубъект.

В Разумном Белгородского района осколками посекло кровлю в двух частных домах, в Дубовом пострадала теплица.

На месте работают оперативные службы, подомовой обход продолжается.

Отметим, что в результате прилёта в частный дом в Белгороде погибла 16-летняя девушка. Её отца с травмами госпитализировали.

Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района около 08:00. В Минобороны РФ отметили, что над регионом были сбиты 12 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган».

Последствия прилётов снарядовПоследствия прилётов снарядов
Последствия прилётов снарядовПоследствия прилётов снарядов
Последствия прилётов снарядовПоследствия прилётов снарядов
Последствия прилётов снарядовПоследствия прилётов снарядов
Последствия прилётов снарядовПоследствия прилётов снарядов
Последствия прилётов снарядов
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Есть жертвы: при утреннем обстреле погибла 16-летняя белгородка
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#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Ракетная опасность
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