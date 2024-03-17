Загорелись дома, повреждена теплица: что известно о последствиях обстрела Белгорода?

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Белгороде в результате обстрела загорелись два частных дома. Пожар уже ликвидировали. В нескольких квартирах трёх многоквартирных домов и в двух частных домах выбило окна. Кроме этого, пострадали восемь автомобилей и один хозсубъект.
В Разумном Белгородского района осколками посекло кровлю в двух частных домах, в Дубовом пострадала теплица.
На месте работают оперативные службы, подомовой обход продолжается.
Отметим, что в результате прилёта в частный дом в Белгороде погибла 16-летняя девушка. Её отца с травмами госпитализировали.
Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района около 08:00. В Минобороны РФ отметили, что над регионом были сбиты 12 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган».