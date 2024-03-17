Уничтожено 12 снарядов: утром Белгородскую область атаковали «вампиром» и «ураганом»

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:56
Громкие звуки жители Белгорода и Белгородского района услышали около 08:00, в это же время на территории объявили ракетную опасность.
По данным Минобороны РФ, над Белгородской областью сбили девять снарядов из РСЗО RM-70 «Вампир» и три снаряда из РСЗО «Ураган». Все воздушные цели удалось уничтожить с помощью средств ПВО.
Над какой именно территорией были сбиты снаряды, в ведомстве не сообщили. Однако очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с предполагаемыми последствиями: по улице Зареченской горел частный дом, также мог пострадать многоквартирный дом по улице Донецкой. Официальной информации пока нет.