Уничтожено 12 снарядов: утром Белгородскую область атаковали «вампиром» и «ураганом»

Над какой именно территорией были сбиты снаряды, в ведомстве не сообщили. Однако очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с предполагаемыми последствиями: по улице Зареченской горел частный дом, также мог пострадать многоквартирный дом по улице Донецкой. Официальной информации пока нет.