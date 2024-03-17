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Утром 17 марта ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО

Уничтожено 12 снарядов: утром Белгородскую область атаковали «вампиром» и «ураганом»

17 марта 2024, 05:53
Фото: 1MI

Утром 17 марта ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО

По информации Министерства обороны России, утром 17 марта над регионом сбили 12 снарядов: девять из них выпустили из РСЗО RM-70 «Вампир», оставшиеся — из РСЗО «Ураган». Сообщается о предварительных последствиях на земле.
Сюжет
Обстрел

Громкие звуки жители Белгорода и Белгородского района услышали около 08:00, в это же время на территории объявили ракетную опасность.

По данным Минобороны РФ, над Белгородской областью сбили девять снарядов из РСЗО RM-70 «Вампир» и три снаряда из РСЗО «Ураган». Все воздушные цели удалось уничтожить с помощью средств ПВО.

Над какой именно территорией были сбиты снаряды, в ведомстве не сообщили. Однако очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с предполагаемыми последствиями: по улице Зареченской горел частный дом, также мог пострадать многоквартирный дом по улице Донецкой. Официальной информации пока нет.

Горит частный дом? В Сети появились фото после громких звуков в Белгороде
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#Белгородская область#Белгородский район#Ураган#Снаряды#Белгород#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#РСЗО#Ракетная опасность#РСЗО Vampire
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