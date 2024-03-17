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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:19

Минобороны: на Белгородском направлении уничтожена установка РСЗО Vampire

Минобороны: на Белгородском направлении уничтожена установка РСЗО Vampire

17 марта 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney
Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении установка РСЗО Vampire на Белгородском направлении. Как сообщают в ведомстве, на границе также уничтожили до 65 украинских боевиков.
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Обстрел

В Министерстве обороны сообщили, что за сутки на Белгородском направлении в результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии удалось уничтожить до 65 украинских боевиков. Также огнём поразили боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.

«Грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области», — Минобороны.

Белгородскую область из чешских «Вампиров» регулярно обстреливают с конца прошлого года. В последнюю неделю удары западным оружием участились: ежедневно ВСУ два или три раза выпускают по городу пакет боеприпасов.

Ранее об уничтожении установки сообщал ряд военкоров.

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#Белгородская область#Боеприпасы#Авиация#Белгород#Минобороны#Обстрел#Козинка#ВСУ#Артиллерия#Военкоры#Артем Черненко#Украинские боевики#Беспилотные летательные аппараты
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