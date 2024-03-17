Минобороны: на Белгородском направлении уничтожена установка РСЗО Vampire

В Министерстве обороны сообщили, что за сутки на Белгородском направлении в результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии удалось уничтожить до 65 украинских боевиков. Также огнём поразили боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.