Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Министерстве обороны сообщили, что за сутки на Белгородском направлении в результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии удалось уничтожить до 65 украинских боевиков. Также огнём поразили боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.
«Грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области», — Минобороны.
Белгородскую область из чешских «Вампиров» регулярно обстреливают с конца прошлого года. В последнюю неделю удары западным оружием участились: ежедневно ВСУ два или три раза выпускают по городу пакет боеприпасов.
Ранее об уничтожении установки сообщал ряд военкоров.