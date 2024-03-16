Опять «вампиры»: над Белгородской областью сбили восемь снарядов из чешской РСЗО

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Система противовоздушной обороны отразила атаку на Белгородскую область. По информации Минобороны, около 08:00 в воздухе удалось уничтожить восемь реактивных снарядов из РСЗО Vampire чешского производства.
В ведомстве добавили, что около 08:30 дежурные средства ПВО также уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
На момент публикации официальных комментариев о последствиях на земле не было. Однако в Сети публикуют первые кадры происходящего.