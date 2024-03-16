Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область из чешской РСЗО

Опять «вампиры»: над Белгородской областью сбили восемь снарядов из чешской РСЗО

16 марта 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область из чешской РСЗО

Около 08:00 над областным центром прозвучала серия взрывов. В Минобороны сообщил об уничтожении «вампиров» и БПЛА.
Сюжет
Обстрел

Система противовоздушной обороны отразила атаку на Белгородскую область. По информации Минобороны, около 08:00 в воздухе удалось уничтожить восемь реактивных снарядов из РСЗО Vampire чешского производства.

В ведомстве добавили, что около 08:30 дежурные средства ПВО также уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.

На момент публикации официальных комментариев о последствиях на земле не было. Однако в Сети публикуют первые кадры происходящего.

Мужчину ранило при новом обстреле белгородского приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое тяжёлых: четыре белгородца пострадали при новом обстреле ВСУТри месяца 2024 года: сколько мирных жителей погибло в Белгороде из-за обстрелов ВСУ?Стало известно о ещё одной пострадавшей при обстреле белгородского приграничья
#Белгородская область#Уничтожение#Кадры#Последствия#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Атака#БПЛА#Система противовоздушной обороны#РСЗО Vampire
Подпишитесь
Мужчина — за рулём, женщина кормила собак: власти озвучили число погибших в Белгороде
Сегодня, 07:17
Дрон-камикадзе попал в машину в Белгородской области. Есть пострадавшие
Сегодня, 05:34
Трое тяжёлых: четыре белгородца пострадали при новом обстреле ВСУ
Вчера, 15:35
Снова автомобиль? Кадры очередного прилёта в Белгороде попали на камеру
Сегодня, 05:37
Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в Белгороде
Сегодня, 05:55