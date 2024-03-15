Мужчину ранило при новом обстреле белгородского приграничья

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
При новом обстреле Грайворонского горокруга 15 февраля пострадал мужчина. У жителя села Заречье-1 осколочное ранение правого бедра. Также пострадавший получил контузию головного мозга. Врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.
Только за сегодняшний день в округе разрушения выявили в 43 домах. Повреждены два соцобъекта, рынок. Был прилёт на территорию гаража учреждения здравоохранения — пострадали в том числе два служебных авто.
Кроме того, от обстрела повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света временно остались жители Грайворона, а также ещё 12 населённых пунктов.
Напомним, что при утреннем обстреле Грайворонского горокруга погиб боец территориальной самообороны. В результате дневной атаки ВСУ пострадала женщина.