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Скорая

Мужчину ранило при новом обстреле белгородского приграничья

15 марта 2024, 20:07
Фото: 1MI
Скорая

ВСУ продолжают обстреливать Грайворонский горокруг

У пострадавшего — осколочное ранение ноги, а также контузия. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. Только за день разрушения выявили в 43 домах, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

При новом обстреле Грайворонского горокруга 15 февраля пострадал мужчина. У жителя села Заречье-1 осколочное ранение правого бедра. Также пострадавший получил контузию головного мозга. Врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.

Только за сегодняшний день в округе разрушения выявили в 43 домах. Повреждены два соцобъекта, рынок. Был прилёт на территорию гаража учреждения здравоохранения — пострадали в том числе два служебных авто.

Кроме того, от обстрела повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света временно остались жители Грайворона, а также ещё 12 населённых пунктов.

Напомним, что при утреннем обстреле Грайворонского горокруга погиб боец территориальной самообороны. В результате дневной атаки ВСУ пострадала женщина.

Погиб участник белгородской самообороны во время обстрела Грайворона
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#Белгородская область#Происшествия#Лэп#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Раненый#Обстрел ВСУ
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