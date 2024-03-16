Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в Белгороде

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
16 марта областной центр оказался под обстрелом ВСУ. После серии громких взрывов читатели Бел.Ру прислали фото столбов дыма на Харгоре.
По данным очевидцев, один из снарядов попал в машину. Авто загорелось. На момент публикации его уже потушили.
Также в Сети появились кадры прилётов на парковку. В одном из дворов после взрыва перевернуло машину.
По неподтверждённым данным есть повреждения и на улице Губкина.