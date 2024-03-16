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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в Белгороде

Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в Белгороде

16 марта 2024, 05:55
Фото: Bel.ru
Кадры публикуют в Сети. Также фото и видео присылают читатели Бел.Ру. По предварительным данным, есть повреждения на парковке. Есть попадание во дворы многоэтажек и автомобиль.
Сюжет
Обстрел

16 марта областной центр оказался под обстрелом ВСУ. После серии громких взрывов читатели Бел.Ру прислали фото столбов дыма на Харгоре.

Фото: Bel.ru
Видео: Bel.ru

По данным очевидцев, один из снарядов попал в машину. Авто загорелось. На момент публикации его уже потушили.

Фото: Социальные сети

Также в Сети появились кадры прилётов на парковку. В одном из дворов после взрыва перевернуло машину.

Фото: Социальные сети
Видео: Социальные сети

По неподтверждённым данным есть повреждения и на улице Губкина.

Фото: Социальные сети
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