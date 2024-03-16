Снова автомобиль? Кадры очередного прилёта в Белгороде попали на камеру

На момент публикации огонь уже потушили. Масштаб разрушений уточняют. О раненых никаких данных пока не поступало. Кроме того, сообщают о выбитых окнах в многоэтажке на Губкина, об осколках в Дубовом и о попадании снаряда в детскую площадку там же.