Снова автомобиль? Кадры очередного прилёта в Белгороде попали на камеру

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
ВСУ вновь обстреляли жилые районы Белгорода. Один из выпущенных с украинской стороны снарядов попал в стоянку у педколледжа в Белгороде. Очевидцы сообщают, что в результате прилёта загорелся автомобиль. Возможно, несколько. Пожар удалось заснять на видео:
На момент публикации огонь уже потушили. Масштаб разрушений уточняют. О раненых никаких данных пока не поступало. Кроме того, сообщают о выбитых окнах в многоэтажке на Губкина, об осколках в Дубовом и о попадании снаряда в детскую площадку там же.