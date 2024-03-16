Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Рисунок нейросети

Снова автомобиль? Кадры очередного прилёта в Белгороде попали на камеру

16 марта 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney
Рисунок нейросети

В Белгороде после очередного обстрела ВСУ вновь загорелся автомобиль

Утром 16 марта Белгород снова проснулся от звуков взрывов. Один из выпущенных украинской стороной снарядов вновь попал в автомобиль: очевидцы сообщают, что машина загорелась. Пожар попал на видео.
Сюжет
Пожар

ВСУ вновь обстреляли жилые районы Белгорода. Один из выпущенных с украинской стороны снарядов попал в стоянку у педколледжа в Белгороде. Очевидцы сообщают, что в результате прилёта загорелся автомобиль. Возможно, несколько. Пожар удалось заснять на видео:

Видео: Bel.ru

На момент публикации огонь уже потушили. Масштаб разрушений уточняют. О раненых никаких данных пока не поступало. Кроме того, сообщают о выбитых окнах в многоэтажке на Губкина, об осколках в Дубовом и о попадании снаряда в детскую площадку там же.

Очередные взрывы в Белгороде. В городе и районе объявили ракетную опасность
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые взрывы над Белгородом: работает ПВОВзрыв на выборах? Белгородцев пытаются запугать очередным фейкомВзрывы прогремели над Белгородом: в городе виден дым
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Автомобиль#Дубовое#Детская площадка#Окна#Раненые#Губкина#Многоэтажка#Стоянка#Педколледж#Белгород#ВСУ#Взрывы#Осколки#Артем Черненко
Подпишитесь
Мужчина — за рулём, женщина кормила собак: власти озвучили число погибших в Белгороде
Сегодня, 07:17
Дрон-камикадзе попал в машину в Белгородской области. Есть пострадавшие
Сегодня, 05:34
Трое тяжёлых: четыре белгородца пострадали при новом обстреле ВСУ
Вчера, 15:35
Опять «вампиры»: над Белгородской областью сбили восемь снарядов из чешской РСЗО
Сегодня, 06:13
Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в Белгороде
Сегодня, 05:55