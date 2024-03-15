Новые взрывы над Белгородом: работает ПВО

В 17:00 в небе над Белгородом снова раздались взрывы. В областном центре и в Белгородском районе объявили ракетную опасность — уже четвёртую за день. О последствиях на земле пока не сообщалось, однако одну из целей средствами системы противовоздушной обороны сбили на Харьковской горе в районе улицы 5 Августа.