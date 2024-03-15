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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

В Белгороде четвёртый раз за день объявили ракетную опасность из-за обстрела

Новые взрывы над Белгородом: работает ПВО

15 марта 2024, 14:13
Фото: Bel.ru

В Белгороде четвёртый раз за день объявили ракетную опасность из-за обстрела

Ракетную опасность объявили в городе и районе во время очередного обстрела ВСУ.
Сюжет
Пво

В 17:00 в небе над Белгородом снова раздались взрывы. В областном центре и в Белгородском районе объявили ракетную опасность — уже четвёртую за день. О последствиях на земле пока не сообщалось, однако одну из целей средствами системы противовоздушной обороны сбили на Харьковской горе в районе улицы 5 Августа.

Ранее во время обстрела около часа дня в Белгороде один мужчина погиб, ещё двое получили ранения.

Белгород снова обстреливали из РСЗО «Вампир». Сбито десять снарядов. Из той же установки город атаковали и утром. Ранены были трое мирных жителей.

В Грайвороне при обстреле погиб боец самообороны.

Стало известно о ещё одной пострадавшей при обстреле белгородского приграничья
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#Евгений Грицков#Пво#Новости Белгорода#5 августа#Харьковская гора#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Взрывы#Противовоздушная оборона#Ракетная опасность#РСЗО Вампир
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