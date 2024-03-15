Взрывы прогремели над Белгородом: в городе виден дым

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Белгороде в районе 13:00 вновь раздались взрывы. После грохота виднеется дым. Каковы последствия и есть ли пострадавшие среди мирных жителей, пока неизвестно.
В городе действует ракетная опасность. Белгородцам рекомендуют оставаться в безопасном месте и не подходить к окнам.
Ракетную опасность в Белгороде объявляют уже в третий раз. После первых взрывов в районе 8:15 пострадали три человека. Есть разрушения в квартирах, частных домах, школе, торговом центре «Сити Молл».
На момент публикации материала сирена уже замолкла. Почему она не может звучать дольше трёх минут, ранее объяснили в мэрии.