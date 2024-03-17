Военные РФ уничтожили расчёт РСЗО, из которого ВСУ обстреливали Белгородскую область

Отметим, что в восемь часов утра 17 марта под огонь ВСУ попал Белгород и Белгородский район. Над регионом сбили 12 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган». Есть разрушения, погибла 16-летняя девушка. Её отец пострадал, его госпитализировали.