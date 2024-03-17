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Расчёт РСЗО RM-70 «Вампир», из которого ВСУ обстреливали Белгород, уничтожили

Военные РФ уничтожили расчёт РСЗО, из которого ВСУ обстреливали Белгородскую область

17 марта 2024, 08:22
Фото: 1MI

Расчёт РСЗО RM-70 «Вампир», из которого ВСУ обстреливали Белгород, уничтожили

Об уничтожении расчёта рассказали несколько военных корреспондентов. Подробную информацию вместе с видеозаписями они опубликовали на своих страницах в соцсетях.
Сюжет
СВО

Российские военные корреспонденты сообщают в своих Telegram-каналах об уничтожении расчёта РСЗО RM-70 «Вампир».

Так, по информации военкора Евгения Поддубного, расчёт, который был причастен к обстрелам Белгорода, российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили в Харьковской области.

Эту же информацию подтвердил и Telegram-канал «Старше Эдды». Военкор отметил, что украинцы из данного расчёта вскоре могли атаковать Валуйки.

Отметим, что в восемь часов утра 17 марта под огонь ВСУ попал Белгород и Белгородский район. Над регионом сбили 12 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган». Есть разрушения, погибла 16-летняя девушка. Её отец пострадал, его госпитализировали.

Напомним, что о ещё одном уничтоженном расчёте Евгений Поддубный сообщал вчера, 16 марта. Он отметил, что это расчёт чешской ракетной системы залпового огня, из которой обстреливали Белгород 15 марта.

Момент уничтожения расчёта РСЗО «Вампир»
Видео: Telegram-канал «Поддубный |Z|О|V| edition»
Есть жертвы: при утреннем обстреле погибла 16-летняя белгородка
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