Военные РФ уничтожили расчёт РСЗО, из которого ВСУ обстреливали Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Российские военные корреспонденты сообщают в своих Telegram-каналах об уничтожении расчёта РСЗО RM-70 «Вампир».
Так, по информации военкора Евгения Поддубного, расчёт, который был причастен к обстрелам Белгорода, российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили в Харьковской области.
Эту же информацию подтвердил и Telegram-канал «Старше Эдды». Военкор отметил, что украинцы из данного расчёта вскоре могли атаковать Валуйки.
Отметим, что в восемь часов утра 17 марта под огонь ВСУ попал Белгород и Белгородский район. Над регионом сбили 12 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган». Есть разрушения, погибла 16-летняя девушка. Её отец пострадал, его госпитализировали.
Напомним, что о ещё одном уничтоженном расчёте Евгений Поддубный сообщал вчера, 16 марта. Он отметил, что это расчёт чешской ракетной системы залпового огня, из которой обстреливали Белгород 15 марта.