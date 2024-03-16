Над Белгородской областью сбили 15 реактивных снарядов из РСЗО Vampire

Около 17:00 над городом вновь прозвучала серия взрывов. Читатели Бел.Ру начали присылать фото последствий. Подробнее в нашем Telegram-канале. Спустя время в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над Белгородской областью 15 реактивных снарядов из РСЗО Vampire.