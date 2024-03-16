Над Белгородской областью сбили 15 реактивных снарядов из РСЗО Vampire

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Около 17:00 над городом вновь прозвучала серия взрывов. Читатели Бел.Ру начали присылать фото последствий. Подробнее в нашем Telegram-канале. Спустя время в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над Белгородской областью 15 реактивных снарядов из РСЗО Vampire.
Официальных комментариев на момент публикации о последствиях на земле не поступало.
Напомним, утром ВСУ также обстреливали город из РСЗО Vampire. ПВО удалось уничтожить восемь реактивных снарядов, а также беспилотники.
В результате атаки погибло два человека. Ещё трое сейчас находятся в больнице.