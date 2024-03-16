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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Над Белгородской областью сбили 15 реактивных снарядов из РСЗО Vampire

Над Белгородской областью сбили 15 реактивных снарядов из РСЗО Vampire

16 марта 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в Белгороде и районе объявили ракетную опасность.
Сюжет
Взрывы

Около 17:00 над городом вновь прозвучала серия взрывов. Читатели Бел.Ру начали присылать фото последствий. Подробнее в нашем Telegram-канале. Спустя время в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над Белгородской областью 15 реактивных снарядов из РСЗО Vampire.

Официальных комментариев на момент публикации о последствиях на земле не поступало.

Напомним, утром ВСУ также обстреливали город из РСЗО Vampire. ПВО удалось уничтожить восемь реактивных снарядов, а также беспилотники.

В результате атаки погибло два человека. Ещё трое сейчас находятся в больнице.

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#Белгородская область#Фото#Жертвы#Последствия#Белгород#Кристина Семенчук#Взрывы#Беспилотники#Ракетная опасность#Миноборона#РСЗО Vampire
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