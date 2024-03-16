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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Солист филармонии Тимур Халиуллин показал, как живёт Белгород в дни обстрелов

Солист филармонии Тимур Халиуллин показал, как живёт Белгород в дни обстрелов

16 марта 2024, 09:36
Фото: Страница Тимура Халиуллина во "ВКонтакте"
Органист отправился на велосипеде в центр города, покатался на роликах, попал под ракетную опасность, а также показал самое безопасное место в филармонии. Видео Тимур Халиуллин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин опубликовал на своей странице видеорепортаж о том, как живёт Белгород в дни обстрелов. Он сделал так, как делать пока не рекомендуется — отправился на велосипеде в центр города, чтобы покататься на роликах.

Никогда не знаешь, где тебя застанет твой последний смертный час, поэтому сидеть в подвале я, к сожалению, не могу. Будь моя воля, я бы продолжал играть концерты, вносить в этот мир гармонию. Духовная и психологическая поддержка очень важна. Мне кажется, нельзя полностью останавливать жизнь. Держитесь, дорогие белгородцы.
Тимур Халиуллин

Во время поездки органиста настигла ракетная опасность, он показал, как выглядят укрытия в центре города, место на Соборной площади, где упал снаряд 30 декабря, «сердце» Белгорода, «место, которое отображает всю скорбь города», а также укрытие в белгородской филармонии, свой кабинет и самое безопасное место — органный зал.

Видео опубликовано в нашем Telegram-канале

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