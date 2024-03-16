Солист филармонии Тимур Халиуллин показал, как живёт Белгород в дни обстрелов

Солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин опубликовал на своей странице видеорепортаж о том, как живёт Белгород в дни обстрелов. Он сделал так, как делать пока не рекомендуется — отправился на велосипеде в центр города, чтобы покататься на роликах.