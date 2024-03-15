Почему в Белгороде во время ракетной опасности не открылся подъезд?

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
У белгородцев появились вопросы к работе контроллеров при обстреле города. Причиной стала не открывшаяся дверь подъезда во время объявления ракетной опасности.
Двери должны были открыться, однако местный житель снял видео, где показал, что этого не произошло. Редакции «Фонаря» удалось выяснить, почему.
Как пишет издание, двери размыкаются именно в момент объявления ракетной опасности. В таком состоянии они находятся вплоть до отбоя тревоги. Затем двери автоматически закрываются. Если попробовать зайти в подъезд после отбоя, то сделать этого уже не выйдет.
Саму упомянутую дверь в подъезд на Харгоре дополнительно проверили. Контроллер на ней работает.
Напомним, ВСУ сегодня утром обстреляли Белгород. В областном центре объявили ракетную опасность. Всего при атаке на город пострадали три человека.