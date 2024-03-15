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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Сирена

Почему в Белгороде во время ракетной опасности не открылся подъезд?

15 марта 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Контроллеры не стали причиной не открывшегося при обстреле Белгорода подъезда

Стало известно, почему дверь в подъезд во время ракетной опасности в Белгороде, не открылась. Контроллеры работают, а дверь домофона проверили. Подробности сообщает «Фонарь».

У белгородцев появились вопросы к работе контроллеров при обстреле города. Причиной стала не открывшаяся дверь подъезда во время объявления ракетной опасности.

Двери должны были открыться, однако местный житель снял видео, где показал, что этого не произошло. Редакции «Фонаря» удалось выяснить, почему.

Как пишет издание, двери размыкаются именно в момент объявления ракетной опасности. В таком состоянии они находятся вплоть до отбоя тревоги. Затем двери автоматически закрываются. Если попробовать зайти в подъезд после отбоя, то сделать этого уже не выйдет.

Саму упомянутую дверь в подъезд на Харгоре дополнительно проверили. Контроллер на ней работает.

Напомним, ВСУ сегодня утром обстреляли Белгород. В областном центре объявили ракетную опасность. Всего при атаке на город пострадали три человека.

В результате утреннего обстрела Белгорода стало больше раненых
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#Город#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ
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