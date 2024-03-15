Почему в Белгороде во время ракетной опасности не открылся подъезд?

Как пишет издание, двери размыкаются именно в момент объявления ракетной опасности. В таком состоянии они находятся вплоть до отбоя тревоги. Затем двери автоматически закрываются. Если попробовать зайти в подъезд после отбоя, то сделать этого уже не выйдет.