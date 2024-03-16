В результате обстрела Белгорода пострадали 106 квартир в 22 многоэтажках

По информации губернатора, в результате обстрела Белгорода повреждения зафиксировали в 106 квартирах 22 многоквартирных домов. Также разрушения есть в одном частном жилом доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. А ещё от обстрелов пострадали 64 машины.