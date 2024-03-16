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В результате обстрела Белгорода пострадали 106 квартир в 22 многоэтажках

В результате обстрела Белгорода пострадали 106 квартир в 22 многоэтажках

16 марта 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
Также повреждения зафиксировали в одном частном доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Автобус

По информации губернатора, в результате обстрела Белгорода повреждения зафиксировали в 106 квартирах 22 многоквартирных домов. Также разрушения есть в одном частном жилом доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. А ещё от обстрелов пострадали 64 машины.

В Дубовом Белгородского района различные повреждения получили 13 частных домов, две надворные постройки, два гаража, шесть автомобилей и автобус. Также пострадал фасад торгового центра и магазин, который находится на территории ТЦ.

В Разумном пострадали два частных дома и две машины, а в Северном — один частный дом и одна машина.

На местах работают оперативные службы.

Напомним, в результате обстрела областного центра погибли два человека. Троих белгородцев доставили в больницу с ранениями.

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#Белгородский район#Автобус#Многоэтажки#Частный дом#Социальные объекты#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Повреждения
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