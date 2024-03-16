В результате обстрела Белгорода пострадали 106 квартир в 22 многоэтажках

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
По информации губернатора, в результате обстрела Белгорода повреждения зафиксировали в 106 квартирах 22 многоквартирных домов. Также разрушения есть в одном частном жилом доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. А ещё от обстрелов пострадали 64 машины.
В Дубовом Белгородского района различные повреждения получили 13 частных домов, две надворные постройки, два гаража, шесть автомобилей и автобус. Также пострадал фасад торгового центра и магазин, который находится на территории ТЦ.
В Разумном пострадали два частных дома и две машины, а в Северном — один частный дом и одна машина.
На местах работают оперативные службы.
Напомним, в результате обстрела областного центра погибли два человека. Троих белгородцев доставили в больницу с ранениями.