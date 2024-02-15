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Posted Вчера, 14:50

Published Вчера, 14:50

Modified Вчера, 14:52

Updated Вчера, 14:52

Ж/д пути

Повреждения заметили на ж/д путях после атаки ВСУ в Белгородской области

15 февраля 2024, 14:50
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Ж/д пути

В Сети публикуют фото повреждённых ж/д путей после атаки ВСУ

Фото разрушенных железнодорожных путей опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород». Сегодня город оказался под атакой ВСУ. Система ПВО сбила 14 украинских снарядов.

В области зафиксировали ещё одно разрушение после атаки ВСУ. В результате обстрела повреждены железнодорожные пути.

Напомним, что во время обстрела также зафиксировали разрушения в многоэтажках, частных домах. Под обстрел также попал торговый центр на Харгоре.

Одна из местных жительниц рассказала, как ей удалось в последний момент спастись при атаке возле магазина. Девушка сидела в машине возле ТЦ, когда начался обстрел.

Ж/д путиЖ/д пути
Ж/д путиЖ/д пути
Ж/д путиЖ/д пути
Ж/д пути
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
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