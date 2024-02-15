Повреждения заметили на ж/д путях после атаки ВСУ в Белгородской области

Posted Вчера, 14:50
Published Вчера, 14:50
Modified Вчера, 14:52
Updated Вчера, 14:52
В области зафиксировали ещё одно разрушение после атаки ВСУ. В результате обстрела повреждены железнодорожные пути.
Напомним, что во время обстрела также зафиксировали разрушения в многоэтажках, частных домах. Под обстрел также попал торговый центр на Харгоре.
Одна из местных жительниц рассказала, как ей удалось в последний момент спастись при атаке возле магазина. Девушка сидела в машине возле ТЦ, когда начался обстрел.