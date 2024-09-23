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Социальные объекты

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2024
Огромные деньги: Гладков рассказал о тратах бюджета на соцобъекты за четыре года
С 2021 года в регионе выделили около 120 млрд рублей из областного бюджета на строительство социальных объектов. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях.
23 сентября, 10:10
В редко попадающем в сводку обстрелов районе Белгородчины было громко
30 июля, 08:36
Для неприграничных школ в Белгородской области закупили партию бронеплёнки
18 июля, 06:38
Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
21 июня, 09:27
В результате обстрела Белгорода пострадали 106 квартир в 22 многоэтажках
Также повреждения зафиксировали в одном частном доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
16 марта, 12:10
Фасад здания «Сити Молла» посекло после обстрела Белгорода
16 марта, 07:27
Родственники погибших при обстреле Белгорода получат по 3 млн рублей
1 января, 17:58
2023
Последствия непогоды в Белгороде устранят к концу недели
30 октября 2023, 14:20
Что построят и отремонтируют в Белгородской области в 2023 году
Власти анонсировали ремонт и строительство ряда социальных объектов в регионе в 2023 году. Список наиболее значимых опубликовало областное правительство.
30 января 2023, 06:59
2021
Города присутствия Металлоинвеста признаны самыми благоустроенными на Белгородчине
16 ноября 2021, 09:48
2020
На капремонт соцобъектов Губкинского округа Андрей Скоч направил почти 200 млн рублей
8 июня 2020, 08:02
В Чернянском районе Белгородской области ремонтируют и строят социальные объекты
1 июня 2020, 12:53
В Шебекинском горокруге ремонтируют четыре социально значимых объекта
28 мая 2020, 11:49
На капремонт и строительство социальных объектов Андрей Скоч направил 2,3 млрд рублей
Депутат Государственной Думы направил средства в бюджет Белгородской области. В течение 2020 года будут капитально отремонтированы и построены 75 объектов в 12 муниципалитетах.
22 мая 2020, 12:35
2019
В Белгородской области ввели 13 новых газопроводов к ИЖС и социальным объектам
17 июня 2019, 08:58

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