Социальные объекты

Огромные деньги: Гладков рассказал о тратах бюджета на соцобъекты за четыре года

С 2021 года в регионе выделили около 120 млрд рублей из областного бюджета на строительство социальных объектов. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях.