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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

В Белгороде ищут волонтёров для ликвидации последствий обстрелов

В Белгороде ищут волонтёров для ликвидации последствий обстрелов

16 марта 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney
Для ликвидации последствий обстрелов приглашаются добровольцы старше 18 лет. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, волонтёры помогают медикам оказывать первую помощь пострадавшим, а также вместе со спасателями принимают активное участие в ликвидации последствий обстрелов.
Сюжет
Медики

Волонтёрский штаб приглашает добровольцев старше 18 лет для ликвидации последствий обстрелов. Убирать нужно битые стёкла и мусор. Также нужна помощь строителям при выполнении восстановительных работ. Желающие помочь могут обращаться в Центр молодёжных инициатив. Уточнить информацию можно по телефону +7 (4722) 25-73-60.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, волонтёры помогают медикам оказывать первую помощь пострадавшим, а также со спасателями принимают активное участие в ликвидации последствий обстрелов. Губернатор также добавил, что несколько машин добровольцев приехали в Белгород из Корочи.

Многие люди вышли на улицы города, чтобы помочь навести порядок: убрать битые стёкла и другой мусор, помочь строителям на первых этапах восстановительных работ. Конечно, в текущей ситуации мы не можем привлечь к работам всех желающих. Обходимся «десантом» из нескольких десятков человек, но обязательно просим волонтёров оставаться на связи.
Вячеслав Гладков
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#Строители#Спасатели#Центр молодежных инициатив#Медики#Порядок#Волонтёры#Белгород#Кристина Семенчук#Восстановительные работы
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