В Белгороде ищут волонтёров для ликвидации последствий обстрелов

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Волонтёрский штаб приглашает добровольцев старше 18 лет для ликвидации последствий обстрелов. Убирать нужно битые стёкла и мусор. Также нужна помощь строителям при выполнении восстановительных работ. Желающие помочь могут обращаться в Центр молодёжных инициатив. Уточнить информацию можно по телефону +7 (4722) 25-73-60.
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, волонтёры помогают медикам оказывать первую помощь пострадавшим, а также со спасателями принимают активное участие в ликвидации последствий обстрелов. Губернатор также добавил, что несколько машин добровольцев приехали в Белгород из Корочи.
Многие люди вышли на улицы города, чтобы помочь навести порядок: убрать битые стёкла и другой мусор, помочь строителям на первых этапах восстановительных работ. Конечно, в текущей ситуации мы не можем привлечь к работам всех желающих. Обходимся «десантом» из нескольких десятков человек, но обязательно просим волонтёров оставаться на связи.
Вячеслав Гладков