В Белгороде ищут волонтёров для ликвидации последствий обстрелов

Волонтёрский штаб приглашает добровольцев старше 18 лет для ликвидации последствий обстрелов. Убирать нужно битые стёкла и мусор. Также нужна помощь строителям при выполнении восстановительных работ. Желающие помочь могут обращаться в Центр молодёжных инициатив. Уточнить информацию можно по телефону +7 (4722) 25-73-60.