Прилёт пришёлся на задний двор: в «Сити Молле» рассказали о последствиях обстрела ТЦ

Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрела Белгорода пострадало 106 квартир в 22 многоквартирных домах. Также разрушения есть в одном частном жилом доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. А ещё от обстрелов пострадали 64 машины.





