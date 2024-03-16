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Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Руководство «Сити Молла» в Белгороде рассказало о последствиях обстрела ТЦ

Прилёт пришёлся на задний двор: в «Сити Молле» рассказали о последствиях обстрела ТЦ

16 марта 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney

Руководство «Сити Молла» в Белгороде рассказало о последствиях обстрела ТЦ

Под огонь ВСУ торговый центр попал 16 марта около 08:00. О последствиях сообщается в группе во «ВКонтакте» «Сити Молла».
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Обстрел

16 марта «Сити Молл» попал под обстрел ВСУ. Как сообщили в группе во «ВКонтакте» ТЦ, прилёт пришёлся на задний двор. Осколки разлетелись на высоту до пяти метров. С одной стороны их остановил фасад здания.

В ТЦ добавили, что когда службы быстрого реагирования закончат свои расследования, тогда начнутся восстановительные работы. Отремонтировать нужно будет трубопровод и систему отопления.

При этом руководство «Сити Молла» отметило, что повреждений торговых объектов нет.

Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрела Белгорода пострадало 106 квартир в 22 многоквартирных домах. Также разрушения есть в одном частном жилом доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. А ещё от обстрелов пострадали 64 машины.


В результате обстрела Белгорода пострадали 106 квартир в 22 многоэтажках
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#Квартиры#Трубопровод#Торговый центр#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Восстановительные работы#Осколки#Фасад здания
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