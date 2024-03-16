Прилёт пришёлся на задний двор: в «Сити Молле» рассказали о последствиях обстрела ТЦ

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
16 марта «Сити Молл» попал под обстрел ВСУ. Как сообщили в группе во «ВКонтакте» ТЦ, прилёт пришёлся на задний двор. Осколки разлетелись на высоту до пяти метров. С одной стороны их остановил фасад здания.
В ТЦ добавили, что когда службы быстрого реагирования закончат свои расследования, тогда начнутся восстановительные работы. Отремонтировать нужно будет трубопровод и систему отопления.
При этом руководство «Сити Молла» отметило, что повреждений торговых объектов нет.
Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрела Белгорода пострадало 106 квартир в 22 многоквартирных домах. Также разрушения есть в одном частном жилом доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. А ещё от обстрелов пострадали 64 машины.