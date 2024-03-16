Что делать белгородцам, если при обстреле пострадала машина или квартира?

Мэр Белгорода рассказал об алгоритме действий при повреждении имущества

После утренней атаки на областной центр погибли два человека. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, ранения получили три человека. Он также рассказал, что делать людям при повреждениях авто.