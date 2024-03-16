Что делать белгородцам, если при обстреле пострадала машина или квартира?

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По данным градоначальника, в областном центре погибли два человека после утреннего обстрела города. Пострадали ещё три жителя. У них осколочные ранения и закрытые черепно-мозговые травмы. Людей госпитализировали.
По предварительной информации, пострадало 15 машин. Остекление повреждено в семи домах, двух социальных объектах и двух хозсубъектах.
Демидов отметил, что информацию обо всех фактах повреждения домов, квартир, автомобилей и других объектов белгородцы могут передать по номеру телефона 112 (круглосуточно), а также в управы.
Для решения вопросов по восстановлению машин работает горячая линия 8-919-430-69-96 (ежедневно с 9:00 до 18:00).
Не стоит самостоятельно ремонтировать автомобиль до проведения экспертизы, но ездить на ней можно, если характер повреждений позволяет и это безопасно.
Валентин Демидов