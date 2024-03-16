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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Мэр Белгорода рассказал об алгоритме действий при повреждении имущества

Что делать белгородцам, если при обстреле пострадала машина или квартира?

16 марта 2024, 08:25
Фото: Соцсети Валентина Демидова

Мэр Белгорода рассказал об алгоритме действий при повреждении имущества

После утренней атаки на областной центр погибли два человека. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, ранения получили три человека. Он также рассказал, что делать людям при повреждениях авто.

По данным градоначальника, в областном центре погибли два человека после утреннего обстрела города. Пострадали ещё три жителя. У них осколочные ранения и закрытые черепно-мозговые травмы. Людей госпитализировали.

По предварительной информации, пострадало 15 машин. Остекление повреждено в семи домах, двух социальных объектах и двух хозсубъектах.

Демидов отметил, что информацию обо всех фактах повреждения домов, квартир, автомобилей и других объектов белгородцы могут передать по номеру телефона 112 (круглосуточно), а также в управы.

Для решения вопросов по восстановлению машин работает горячая линия 8-919-430-69-96 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Не стоит самостоятельно ремонтировать автомобиль до проведения экспертизы, но ездить на ней можно, если характер повреждений позволяет и это безопасно.
Валентин Демидов
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