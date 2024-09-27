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Трубопровод

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2024
Снова авария на трубопроводе в Белгородской области. В нескольких районах нет воды
27 сентября, 13:28
В мэрии Белгорода назвали причину «цветения» воды в фонтане в парке Памяти
30 июля, 10:05
В мэрии объяснили появление нового «фонтана» в центре Белгорода
Во время плановых работ выявили повреждение трубопровода, сообщили в мэрии. «Гейзер» бьёт на улице Князя Трубецкого.
13 июня, 13:44
Прилёт пришёлся на задний двор: в «Сити Молле» рассказали о последствиях обстрела ТЦ
16 марта, 13:11
Жителей домов в центре Белгорода на несколько часов оставили без тепла и горячей воды
22 февраля, 08:07
«Бригады делают всё возможное». Порыв трубы локализовали в Старом Осколе
15 января, 16:49
2023
Квадра направит 16 млн рублей на замену теплосети на Народном бульваре в Белгороде
5 июля 2023, 14:39
Без воды в Старом Осколе оставили 2,5 тысячи жителей
В микрорайоне Южный Старого Оскола отключили горячую и холодную воду в 14 многоквартирных домах, сообщил водоканал горокруга в своём Telegram-канале.
14 марта 2023, 13:38
2021
«Газпром газораспределение Белгород» построил газопровод для инфекционного центра
16 декабря 2021, 13:33
2020
«Квадра» вложит 1,2 млрд рублей в модернизацию теплоэнергетического комплекса региона
15 мая 2020, 13:29

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