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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Фасад здания «Сити Молла» посекло после обстрела Белгорода

Фасад здания «Сити Молла» посекло после обстрела Белгорода

16 марта 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также отметил, что в результате обстрела пострадали дома в Дубовом, Северном и Разумном.

По данным губернатора, в посёлке Дубовое после утреннего обстрела пострадало шесть жилых домов и две надворные постройки.

В посёлках Северный и Разумное повреждения зафиксировали в частных домах. В каждом из населённых пунктов пострадало по одному автомобилю.

Осколки посекли здание ТЦ «Сити Молл». Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается.

Глава региона также сообщил, что в результате обстрела Белгорода погибли два человека. Ещё двое пострадали.

В семи многоэтажках города выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также в двух социальных объектах разбиты стёкла. По предварительным данным, пострадали 15 машин. ⠀

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#Автомобили#Пострадавшие#Северный#Социальные объекты#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Оперативные службы#Глава региона
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