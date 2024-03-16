Фасад здания «Сити Молла» посекло после обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По данным губернатора, в посёлке Дубовое после утреннего обстрела пострадало шесть жилых домов и две надворные постройки.
В посёлках Северный и Разумное повреждения зафиксировали в частных домах. В каждом из населённых пунктов пострадало по одному автомобилю.
Осколки посекли здание ТЦ «Сити Молл». Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается.
Глава региона также сообщил, что в результате обстрела Белгорода погибли два человека. Ещё двое пострадали.
В семи многоэтажках города выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также в двух социальных объектах разбиты стёкла. По предварительным данным, пострадали 15 машин. ⠀