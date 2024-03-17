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Белгородцам рассказали, как звали погибшую при обстреле 16-летнюю девушку

Училась в гимназии: стало известно имя погибшей при утреннем обстреле белгородки

17 марта 2024, 10:28
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, как звали погибшую при обстреле 16-летнюю девушку

Белгородка погибла при попадании снаряда в их дом. Имя погибшего подростка узнали журналисты «Фонаря». Оказалось, 16-летняя девушка училась в гимназии №5.
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Обстрел

Стало известно имя погибшей при утреннем обстреле Белгорода 16-летней девушки. Сообщается, что её звали Александра Попова.

Девушка училась в гимназии №5 Белгорода. Администрация школы уже подтвердила информацию о её гибели. В некоторых классах начали сбор денег для семьи погибшей.

Напомним, что в восемь часов утра ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган». По Белгороду и Белгородскому району объявили ракетную опасность.

После громких звуков жители начали публиковать в интернете фотографии с последствиями: от прилёта снаряда загорелся частный дом. Внутри него находился погибший подросток. Её отец получил ранения, его госпитализировали.

Есть жертвы: при утреннем обстреле погибла 16-летняя белгородка
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