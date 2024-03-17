Училась в гимназии: стало известно имя погибшей при утреннем обстреле белгородки

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Стало известно имя погибшей при утреннем обстреле Белгорода 16-летней девушки. Сообщается, что её звали Александра Попова.
Девушка училась в гимназии №5 Белгорода. Администрация школы уже подтвердила информацию о её гибели. В некоторых классах начали сбор денег для семьи погибшей.
Напомним, что в восемь часов утра ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган». По Белгороду и Белгородскому району объявили ракетную опасность.
После громких звуков жители начали публиковать в интернете фотографии с последствиями: от прилёта снаряда загорелся частный дом. Внутри него находился погибший подросток. Её отец получил ранения, его госпитализировали.