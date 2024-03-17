«Не сдавайтесь!» Жителей Белгорода поддержали бесплатными тюльпанами

К сожалению, весна 2024 года в Белгородской области началась с печальных событий. На протяжении почти недели ВСУ ежедневно несколько раз за день бьют по Белгороду из РСЗО, гибнут мирные люди, разрушается гражданская инфраструктура. В это же время диверсанты не оставляют попыток прорваться на территорию региона.