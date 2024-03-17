«Не сдавайтесь!» Жителей Белгорода поддержали бесплатными тюльпанами

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
«Белгород, не сдавайся! Возьми букет и улыбнись!» Коробку с такой надписью местные жители заметили в центре города на инсталляции Солнечные часы.
Вероятно, подарок жителям сделал кто-то из активистов. Официально о подобной акции нигде не сообщалось.
Пару лет назад тюльпан стал одним из неофициальных символов Белгорода. Этот цветок стал украшать многие клумбы в центре как на фестивалях, так и просто весной.
К сожалению, весна 2024 года в Белгородской области началась с печальных событий. На протяжении почти недели ВСУ ежедневно несколько раз за день бьют по Белгороду из РСЗО, гибнут мирные люди, разрушается гражданская инфраструктура. В это же время диверсанты не оставляют попыток прорваться на территорию региона.