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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В центре Белгорода заметили коробку с бесплатными тюльпанами в поддержку людей

«Не сдавайтесь!» Жителей Белгорода поддержали бесплатными тюльпанами

17 марта 2024, 12:44
Фото: Telegram-канал «Маленькая сова»

В центре Белгорода заметили коробку с бесплатными тюльпанами в поддержку людей

В центре Белгорода на Солнечных часах прохожие заметили коробку с цветами. Тюльпаны предлагают взять для поднятия настроения.

«Белгород, не сдавайся! Возьми букет и улыбнись!» Коробку с такой надписью местные жители заметили в центре города на инсталляции Солнечные часы.

Вероятно, подарок жителям сделал кто-то из активистов. Официально о подобной акции нигде не сообщалось.

Фото: Telegram-канал «Маленькая сова»

Пару лет назад тюльпан стал одним из неофициальных символов Белгорода. Этот цветок стал украшать многие клумбы в центре как на фестивалях, так и просто весной.

К сожалению, весна 2024 года в Белгородской области началась с печальных событий. На протяжении почти недели ВСУ ежедневно несколько раз за день бьют по Белгороду из РСЗО, гибнут мирные люди, разрушается гражданская инфраструктура. В это же время диверсанты не оставляют попыток прорваться на территорию региона.

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#Активисты#Новости Белгорода#Фестивали#Тюльпаны#Белгород#ВСУ#Диверсанты#Артем Черненко#РСЗО#Гражданская инфраструктура
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