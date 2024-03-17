Ещё семь украинских беспилотников сбили днём над Белгородской областью

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Около 14:30 российские военнослужащие с помощью системы ПВО сбили ещё семь украинских беспилотников над Белгородской областью. Над какой именно территорией оказались сбиты воздушные цели, неизвестно.
Около двух часов дня в Минобороны РФ сообщали об уничтоженных четырёх беспилотниках. В 14:08 над Белгородом и Белгородской областью объявили ракетную опасность. Отбой был в 15:10.
Очевидцы сообщали о последствиях в городе, а также о погибшем и пострадавших. Официальной информации пока нет.