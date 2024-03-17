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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Над Белгородской областью сбили ещё семь БПЛА

Ещё семь украинских беспилотников сбили днём над Белгородской областью

17 марта 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney

Над Белгородской областью сбили ещё семь БПЛА

В два часа дня сообщалось об уничтожении четырёх беспилотников, в 14:30 сообщили ещё о семи сбитых БПЛА. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Сюжет
Обстрел

Около 14:30 российские военнослужащие с помощью системы ПВО сбили ещё семь украинских беспилотников над Белгородской областью. Над какой именно территорией оказались сбиты воздушные цели, неизвестно.

Около двух часов дня в Минобороны РФ сообщали об уничтоженных четырёх беспилотниках. В 14:08 над Белгородом и Белгородской областью объявили ракетную опасность. Отбой был в 15:10.

Очевидцы сообщали о последствиях в городе, а также о погибшем и пострадавших. Официальной информации пока нет.

Утром над территорией впервые за день включили ракетную опасность. В результате падения снаряда, погибла 16-летняя девушка. Её отца госпитализировали.

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#Белгородская область#Беспилотник#Белгород#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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